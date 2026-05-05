Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Ο Ηλίας ζητά από την Πολυξένη μία δεύτερη ευκαιρία

Εξελίξεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 07 Μαΐου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

To σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 7 Μαΐου

Επεισόδιο 54: Η Ασπασία επιστρέφει στο σπίτι έχοντας πλέον στα χέρια της ένα νέο που την αιφνιδιάζει και την πιέζει, προσπαθώντας να το διαχειριστεί μόνη της, ενώ η συζήτηση με τον Σταύρο της δείχνει πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται πια το μέλλον. Η Πολυξένη, εξαντλημένη και συναισθηματικά φορτισμένη, περνά μια δύσκολη νύχτα στο στούντιο, όταν ο Ηλίας εμφανίζεται ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους και όρια που δεν είναι έτοιμη να παραβιάσει.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται στη μέση μιας νέας έντασης, καθώς η Θεώνη της ζητά να παρέμβει για να προστατεύσει τον Άγγελο, αναγκάζοντάς τη να σταθμίσει την αξιοπρέπειά της απέναντι στις συνέπειες μιας δημόσιας σύγκρουσης. Η Ιουλία αρχίζει να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και πυρετό, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται και να προκαλεί ανησυχία, καθώς μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Μαγδαληνή, προσπαθώντας να κρατήσει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα ενόψει των γενεθλίων της, ζητά διακριτικά χώρο και ανεξαρτησία, χωρίς να φαντάζεται ότι η μέρα θα εξελιχθεί διαφορετικά απ’ όσο σχεδίαζε.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.