Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έβγαινα από την παραλία και κρυβόμουν πίσω από τους φίλους μου – Έχω συναισθηματική υπερφαγία

Ο influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης, μίλησε ανοιχτά για τις διατροφικές διαταραχές, το ορμονικό πρόβλημα που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία, αλλά και για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Σοφία Φυρού.

Μιλώντας στο AnesΤea The Podcast, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είπε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στα περιττά κιλά που είχε: «Εγώ 16 χρόνια δεν ήξερα τι πάει να πει ανέμελο καλοκαίρι. Έβγαινα από την παραλία και κρυβόμουν πίσω από τους φίλους μου. Αυτό που έχω λέγεται συναισθηματική υπερφαγία. Έχει δουλευτεί και με ψυχοθεραπεία. Όταν έκανα Mounjaro είχα χάσει 8 κιλά. Με σιχάθηκα, γιατί πιο πριν είχα κάνει Ozempic και μου κατέστρεψε το περσινό μου καλοκαίρι. Εκεί αποφάσισα ότι δεν θα το κάνω έτσι και ας μου πάρει χρόνια».

Και συμπλήρωσε: «Τις διαταραχές αυτές τις είχα από πάντα, αλλά χειροτέρεψαν όταν μεγάλωσα και άρχισα να βγάζω τα δικά μου λεφτά. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι είχα αυτό το πράγμα, έβλεπαν ένα παιδί που απλά τρώει παραπάνω. Όλο αυτό σου μειώνει την αυτοπεποίθηση, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σε κάνει να φοβάσαι το οτιδήποτε. Ήμουν 120 kg και σήμερα είμαι 94».

«Στην ηλικία των 14 κατάλαβα ότι έχω ορμονικό πρόβλημα, είχα καθυστερημένη ανάπτυξη. Κάποια στιγμή έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης. Έπαιρναν τηλέφωνο σπίτι, το σήκωνα και με περνούσαν για γυναίκα. Αυτό ήταν ότι χειρότερο. Οι σχέσεις μου με τις γυναίκες επηρεάστηκαν. Εγώ ολοκλήρωσα 19 ετών. Πάντα ένιωθα μειονεκτικά», παραδέχτηκε ο δημοφιλής youtuber.

Σε άλλο σημείο ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βίωσε όταν μπλέχτηκε το όνομά του με την υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα, καθώς ο ίδιος είχε υποστηρίξει δημόσια τον Δημήτρη Φιντιρίκο.

«Τότε με την υπόθεση του Δημήτρη Φιντιρίκου βγήκα να μιλήσω γιατί δεχόμουν μηνύματα στα οποία μου έλεγαν να πεθάνει το παιδί μου. Σε αυτό δε φταίει ο κόσμος. Αυτό έγινε γιατί βγήκε ένας τρελός, μέσα από ένα προφίλ, και ξεκίνησε να λέει ασυναρτησίες. Τα media πήραν τον τρελό, τον φούσκωσαν και έτσι ο κόσμος στράφηκε εναντίον μου. Ήταν η χειρότερη περίοδο στην ζωής μου. Μετά από αυτό, όπου πήγαινα ένιωθα ότι ο κόσμος με βλέπει με κακό μάτι. Τότε είχα βάλει πάλι πάρα πολλά κιλά, είχα αϋπνίες, έβλεπα εφιάλτες, απομακρύνθηκα και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Έκλαιγα, έτρωγα πολύ, δεν είχα όρεξη για τίποτα», εξήγησε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε: «Εμένα δεν θα γυρίσει να μου ζητήσει κανένας συγνώμη που μέσα από αυτό που έζησα, ταυτόχρονα έχασα και την παιδική ηλικία του γιου μου. Τότε ήταν ενός έτους. Μου είχαν σκάσει πολύ άσχημα συναισθήματα. Κάποιες στιγμές δεν ήθελα ούτε να τον ακούω ούτε να τον βλέπω. Δεν μιλούσα με τους γονείς μου, υπήρχαν τσακωμοί με τη Σοφία. Από όλη αυτή την ιστορία μου έχει μείνει μία μαυρίλα, μια στενοχώρια, μια πίκρα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαι υπόλογος για κανέναν, ούτε για τους φίλους μου».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση με την σύντροφό του, Σοφία Φυρού, αποκαλύπτοντας: «Με τη Σοφία έχουν υπάρξει δύσκολες περίοδοι, αλλά όπως σε όλα τα ζευγάρια. Μία φορά είχαμε γίνει μπλοκ, λέγαμε ότι θα χωρίσουμε αλλά εντάξει αυτά τα περνάνε όλα τα ζευγάρια. Έχουμε και οι δύο εγωισμό αλλά εγώ θα κάνω πιο πολλές φορές πίσω.