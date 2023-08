Κυριολεκτικά τα… έσπασε το τρέιλερ του δεύτερου κύκλου της σειράς «Loki» του Disney+.

Το πρώτο τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Disney+, που κυκλοφόρησε πριν λίγα 24ωρα, προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές του «Loki» καταγράφοντας ρεκόρ προβολών.

Σύμφωνα με το Deadline, καταμετρήθηκαν 80 εκατομμύρια προβολές και έγινε το τρέιλερ με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όλων των εποχών στο του Disney+.

Σημειώνεται ότι η πρώτη σεζόν του «Loki» παραμένει η πιο δημοφιλής σειρά της Marvel στο Disney+ ενώ ήταν υποψήφια για έξι βραβεία Emmy μετά το ντεμπούτο της το 2021.

Ο Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston) επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως ο θεός της σκανδαλιάς στην επιτυχημένη σειρά και υπόσχεται νέες περιπέτειες.

Μαζί του ο Όουεν Γουίλσον (Owen Wilson) στον ρόλο του Mobius M. Mobius και οι Γιουτζίν Κορδέρο (Eugene Cordero), Γκούγκου Μπάθα-Ρο (Gugu Mbatha-Raw) και Ραφαέλ Κασάλ(Rafael Casal), μεταξύ άλλων.

Επίσης στο καστ των νέων επεισοδίων προστίθενται ο βραβεμένος με Όσκαρ για την ταινία «Everything Everywhere All At Once» Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan) στο ρόλο του «αρχειοθέτη» του «Time Variance Authority» και η ηθοποιός του «Game of Thrones» Κέιτι Ντίκι (Kate Dickie).

Η δεύτερη σεζόν του «Loki» θα αποτελείται από έξι επεισόδια σε σενάριο του Έρικ Μάρτιν (Eric Martin) και σκηνοθεσία των Τζάστιν Μπένσον (Justin Benson) και Άαρον Μούρχεντ (Aaron Moorhead).

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου.