Eurovision 2026: Αποδοκιμασίες και μία σύλληψη στην εμφάνιση του Ισραήλ

Έντονες αντιδράσεις στο κοινό προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision χθες (12.05.2026) το βράδυ στη Βιέννη. Μάλιστα έγινε και σύλληψη ενός διαδηλωτή στην αρένα του «Wiener Stadthalle».

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision, Noam Bettan ερμήνευσε το κομμάτι «Michelle», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον έρωτα, ωστόσο κάτω από τη σκηνή σημειώθηκαν διαμαρτυρίες.

Με την ολοκλήρωση της ερμηνείας ακούστηκαν από το κοινό γιουχαΐσματα, ταυτόχρονα με τα επιφωνήματα ενθουσιασμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και βίντεο στα social media, πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη ενός διαδηλωτή στην αρένα.

Η εμφάνιση του Ισραήλ στη Eurovision 2026, αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κάνοντας ορισμένες χώρες να αποχωρήσουν από τη φετινή διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι χώρες που απέσυραν τη συμμετοχή τους ήταν οι εξής: Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία.

A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance pic.twitter.com/m8f7bCvdGT — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

Για την ιστορία, το Ισραήλ πέρασε στον τελικό του Σαββάτου (16.05.2026), όπου προκρίθηκε και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» του.