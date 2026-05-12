Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Εύα κάνει μία δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 78: Η Αννέζα επιστρέφει από την Ελβετία, την ώρα που η κατάσταση της Κατερίνης παραμένει κρίσιμη. Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα. Η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο Οδυσσέας πέρασε στο ξενοδοχείο και απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια. Κι ενώ ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ανατρέψει τις ελπίδες του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ