Eurovision 2026: Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό

Την πρόσκληση να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision το Σάββατο 17 Μαΐου απέρριψε η Σερτάμπ Ερενέρ. Η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε κατακτήσει τη νίκη το 2003 με το κομμάτι «Everyway That I Can».

Η διάσημη τραγουδίστρια από την Τουρκία, Σερτάμπ Ερενέρ αποκάλυψε ότι της προτάθηκε να επιστρέψει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, αλλά δεν θέλησε να παραστεί «λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για τη βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», είπε σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs.

Η 61χρονη σήμερα, Σερτάμπ Ερενέρ κέρδισε την πρωτιά στη Eurovision το 2003 με το τραγούδι «Every Way That I Can», συγκεντρώνοντας συνολικά 167 βαθμούς.

Η Σερτάμπ κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Every Way That I Can» σε όλη την Ευρώπη και είχε μεγάλη επιτυχία.