Ποιες είναι οι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

01/11/2022

Η Κατάληψη / The Takeover

Κατηγορούμενη για φόνο επειδή ξεσκέπασε ένα σκάνδαλο απορρήτου, μια τίμια χάκερ προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει τους εγκληματίες που την εκβιάζουν.

04/11/2022

Ενόλα Χολμς 2 / Enola Holmes 2

Η Ενόλα αναλαμβάνει επίσημα την πρώτη της υπόθεση: τη διαλεύκανση της εξαφάνισης μιας κοπέλας. Θα χρειαστεί, όμως, τη βοήθεια των φίλων της και του αδελφού της, Σέρλοκ.

08/11/2022

Οικογένεια Κλάους 2 / The Claus Family 2

Μία δουλειά έχει ο Αϊ-Βασίλης. Να παραδίδει δώρα. Όταν όμως ο Τζουλς αναλαμβάνει τη θέση του παππού του, Νοέλ, δέχεται ένα γράμμα από ένα κορίτσι με μια ξεχωριστή ευχή.

09/11/2022

Μια Ποδοσφαιρική Ταινία / The Soccer Football Movie

Τέσσερις νεαροί φαν του ποδοσφαίρου συμμαχούν για να βοηθήσουν τα είδωλά τους να ανακτήσουν τις ικανότητές τους, όταν ένας δολοπλόκος επιστήμονας κλέβει το ταλέντο τους.

10/11/2022

Χριστουγεννιάτικος Έρωτας / Falling for Christmas

Όταν παθαίνει αμνησία λόγω ενός ατυχήματος στο σκι τα Χριστούγεννα, μια κακομαθημένη κληρονόμος δέχεται τη φροντίδα ενός άτυχου χήρου και της κόρης του.

10/11/2022

Χαμένη Σφαίρα 2 / Lost Bullet 2

Αφού αποκατέστησε το όνομά του, ο ιδιοφυής μηχανικός Λίνο έχει μόνο έναν στόχο: να εκδικηθεί τους διεφθαρμένους αστυνομικούς που σκότωσαν τον αδελφό και τον μέντορά του.

11/11/2022

Μείνε / Don’t Leave

Η κοπέλα του Σεμίχ τον χωρίζει ξαφνικά. Εκείνος, για να βρει απαντήσεις για τη σχέση τους, πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει αυτό που αγνοούσε για καιρό.

11/11/2022

Ο Δράκος του Πατέρα μου / My Father’s Dragon

Ένα αγόρι φεύγει από τη Ζοφερή Πόλη και ταξιδεύει στο μυστηριώδες Άγριο Νησί, όπου γνωρίζει τρομερά θηρία – και αποκτά έναν παντοτινό φίλο.

16/11/2022

Εκτός Δρόμου / Off Track

Από απόγνωση, μια άφραγκη μόνη μητέρα φορά τη στολή της και δοκιμάζει να κάνει σκι στο Βασαλοπέτ παρέα με τον (όχι και τόσο τέλειο) τελειομανή αδελφό της.

16/11/2022

Το Θαύμα / The Wonder

Στοιχειωμένη από το παρελθόν, μια νοσοκόμα ταξιδεύει από την Αγγλία σ’ ένα χωριό της Ιρλανδίας το 1862 για να ερευνήσει το θαύμα ενός κοριτσιού που ζει χωρίς να τρέφεται.

17/11/2022

Χριστούγεννα Μαζί Σου / Christmas with You

Καθώς αναζητά έμπνευση για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μια ποπ σταρ εκπληρώνει την επιθυμία μιας νεαρής φαν να τη γνωρίσει και στην πορεία βρίσκει την αληθινή αγάπη.

18/11/2022

Σλάμπερλαντ / Slumberland

Παρέα με έναν πληθωρικό παράνομο, ένα τολμηρό ορφανό κορίτσι ταξιδεύει στη χώρα των ονείρων, για να βρει μια πολύτιμη πέρλα που θα εκπληρώσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της.

23/11/2022

Οι Κολυμβήτριες / The Swimmers

Από την εμπόλεμη Συρία στους Ολυμπιακούς του 2016, δύο νεαρές αδελφές ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, αξιοποιώντας ηρωικά την ψυχή και τις ικανότητές τους στην κολύμβηση.

23/11/2022

Χριστούγεννα στη Φάρμα με τα Γκι / Christmas on Mistletoe Farm

Ένας χήρος πατέρας κληρονομεί μια φάρμα τα Χριστούγεννα και τα βρίσκει σκούρα με την προσαρμογή του στη ζωή στο χωριό. Μα τα παιδιά του θέλουν να μείνουν εκεί για πάντα.

23/11/2022

Σχέδιο Μαθήματος / Lesson Plan

Όταν ένας καθηγητής πεθαίνει, ο κολλητός του —και πρώην αστυνομικός— πιάνει δουλειά στο σχολείο, για να αντιμετωπίσει τη συμμορία που είναι υπεύθυνη.

24/11/2022

Το Ημερολόγιο της Νοέλ / The Noel Diary

Αδειάζοντας το πατρικό του τα Χριστούγεννα, ένας συγγραφέας γνωρίζει μια γυναίκα που ψάχνει τη μητέρα της. Θα ανοίξει ένα ημερολόγιο το παρελθόν και τις καρδιές τους;

30/11/2022

Το Όνομά μου Είναι Εκδίκηση / My Name Is Vendetta

Μετά τη δολοφονία της γυναίκας και του κουνιάδου του, ένας πρώην εκτελεστής της μαφίας και η κόρη του καταφεύγουν στο Μιλάνο για να σχεδιάσουν την εκδίκησή τους.

30/11/2022

Ο Ασθενής / The Lost Patient

Ένας νεαρός άντρας ξυπνά από κώμα χωρίς να θυμάται τίποτα από τη νύχτα που δολοφονήθηκε όλη του η οικογένεια και προσπαθεί με την ψυχίατρό του να ανασύρει την αλήθεια.

30/11/2022

Άνθρωπος της Δράσης / A Man of Action

Σ’ αυτό το δράμα από τη ζωή του Λούθιο Ουρτούμπια, ένας αναρχικός επιτίθεται σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο μέσω μιας δαιμόνιας επιχείρησης παραχάραξης.