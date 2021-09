Ποιες είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες του Netflix, που αναμένουμε να βγουν τον Οκτώβριο θα είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Εκτός από τις πρωτότυπες σειρές, πολλές καλές ταινίες έρχονται τον Οκτώβριο στο Netflix.

Ποιές σειρές έρχονται όμως στο Netflix τον Οκτώβριο;

01/10/2021

Ο Ένοχος / The Guilty

Ένας αστυνομικός που υποβιβάζεται σε θέση χειριστή κέντρου έκτακτης ανάγκης παλεύει να σώσει μια γυναίκα που καλεί, σε μια μέρα με τρομακτικές αποκαλύψεις.

01/10/2021

Νταϊάνα: Το Μιούζικαλ / Diana: The Musical

Η λαμπερή και καταστροφική ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι στο επίκεντρο αυτού του πρωτότυπου μιούζικαλ που γυρίστηκε πριν από την επίσημη πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

05/10/2021

Πώς να Ξεφύγεις από τον Undertaker / Escape The Undertaker

Μπορεί η New Day να γλιτώσει από τις εκπλήξεις στην τρομακτική έπαυλη του Αντερτέικερ; Εσείς αποφασίζετε για την τύχη της σ’ αυτήν τη διαδραστική ταινία με θέμα το WWE.

06/10/2021

Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου / There’s Someone Inside Your House

Η Μακάνι και οι φίλοι της στο λύκειο Όσμπορν προσπαθούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν έναν μασκοφόρο φονιά που αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά των μαθητών.

08/10/2021

Μνησικακία / Grudge

Ένας επιτυχημένος εισαγγελέας μπλέκει σε ένα επικίνδυνο μυστήριο.

08/10/2021

Ο Αδερφός μου, η Αδερφή μου My Brother, My Sister

Με εντολή της διαθήκης του πατέρα τους, τα αδέλφια Νικ και Τέσλα και τα παιδιά της Τέσλα συγκατοικούν και πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες για να γίνουν οικογένεια.

13/10/2021

Απόσταση Ασφαλείας / Fever Dream

Η φορτισμένη σχέση μεταξύ δύο νεαρών μαμάδων, η μία επισκέπτρια και η άλλη ντόπια, αποκαλύπτει μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και μια πνευματική συντριβή.

14/10/2021

Μια Νύχτα στο Παρίσι / One Night in Paris

Αγαπημένοι σταρ του σταντ απ ανεβαίνουν ξανά στις σκηνές των πιο γνωστών κωμικών κλαμπ του Παρισιού.

15/10/2021

Το Ταξίδι / The Trip

Για να λήξει τον γάμο του, ένα αντρόγυνο αποφασίζει να σκοτώσει ο ένας τον άλλο σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό, αλλά σύντομα έρχεται αντιμέτωπο με μια μεγαλύτερη απειλή.

15/10/2021

Η Τετράδα / The Four of Us

Μετά από μια αποτυχημένη αλλαγή συντρόφων, τέσσερις φίλοι φτάνουν σε μια απομακρυσμένη παραλία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να αποδεχτούν τη βαθύτερη αλήθεια.

20/10/2021

Νυχτερινά Δόντια / Night Teeth

Ένας νεαρός οδηγός μεταφέρει δύο μυστηριώδεις γυναίκες σε μια νύχτα ξέφρενου πάρτι. Όταν όμως εκείνες αποκαλύπτουν την αληθινή τους φύση, πρέπει να παλέψει για να σωθεί.

20/10/2021

Οδός Ανθρωπιάς 8 / Stuck Together

Όταν την περίοδο της πανδημίας το Παρίσι μπαίνει σε καραντίνα, οι ιδιαίτεροι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας πρέπει να συνηθίσουν μια νέα ζωή – και ο ένας τον άλλο.

27/10/2021

Hypnotic

Νιώθοντας ότι βρίσκεται σε προσωπικό και επαγγελματικό αδιέξοδο, η Τζεν ζητά βοήθεια από έναν μυστηριώδη υπνοθεραπευτή και παρασύρεται σε ένα μοιραίο ψυχολογικό παιχνίδι.

27/10/2021

Κανείς δεν Κοιμάται στο Δάσος Απόψε: Μέρος 2 / Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2

Το σίκουελ της ταινίας τρόμου του 2020 παρουσιάζει νέους χαρακτήρες και νέες ανατριχίλες.

29/10/2021

Army of Thieves

Στο πρίκουελ του “Army of the Dead” μια μυστηριώδης γυναίκα στρατολογεί έναν τραπεζικό ταμία, τον Ντίτερ, για να τη βοηθήσει σε μια ληστεία με χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη.

29/10/2021

Η Προέλευση του Κόσμου / Dear Mother

Όταν η καρδιά του σταματά να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να αντιμετωπίσει οιδιπόδεια ζητήματα –και θέτει στη μητέρα του ένα λεπτό ερώτημα– ή θα πεθάνει σε τρεις μέρες.