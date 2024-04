Shardlake, Star Wars, Doctor Who, The Kardashians και Beach Boys στο Disney+ τον Μαϊο

Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει και τον Μαϊο στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Ενώ ο Μάιος φέρνει μεγαλύτερες και πιο ζεστές μέρες, το Disney+ σας φέρνει άφθονες, νέες, συναρπαστικές ταινίες και σειρές για να απολαύσετε! Το SHARDLAKE, η νέα επική σειρά μυστηρίου, γεμάτη αγωνία και απάτες, εκτυλλίσεται την εποχή των Τυδώρ και είναι βασισμένη στα best-seller μυθιστορήματα του Βρετανού συγγραφέα C.J. Sansom. Έρχεται 1 Μαΐου, αποκλειστικά στο Disney+.

Οι THE KARDASHIANS επιστρέφουν με τον 5ο κύκλο αυτόν το μήνα και υπόσχονται ακόμα περισσότερη αγάπη, γέλιο, μόδα και οικογενειακό δράμα. Δε θα θέλετε να χάσετε ούτε δευτερόλεπτο!

Ωστόσο, ο Μάιος στο Disney+ είναι μουσικός, με περιεχόμενο που ανεβάζει την ένταση! Το ΚΑΜΝΤΕΝ με πολλούς μουσικούς θρύλους που μας αφηγούνται, πώς αυτή η γωνιά του Λονδίνου επηρέασε την καριέρα τους.

Τόσο το THE BEATLES: LET IT BE, όσο το THE BEACH BOYS και το QUEEN ROCK MONTREAL, έρχονται στο Disney+ αυτόν το μήνα και θα μας κρατήσουν παρέα με μερικούς από τους πιο αγαπημένους μουσικούς του κόσμου.

Μη χάσετε την αγαπημένη κωμική σειρά ABBOTT ELEMENTARY, που επιστρέφει με το Α’ μέρος του 3ου κύκλου, καθώς και τον ολοκαίνουριο DOCTOR WHO, στις 11 Μαΐου.

Shardlake (πρωτότυπη σειρά)

Έτος 1536. Η ζωή του δικηγόρου Μάθιου Σάρντλεϊκ ανατρέπεται όταν ο Τόμας Κρόμγουελ τον στέλνει να ερευνήσει έναν μυστήριο θάνατο στο απομακρυσμένο μοναστήρι του Σκάρνσι. Απάτες, ψέματα και διαφθορά αποκαλύπτονται μόλις γίνεται γνωστό ότι αυτός δεν είναι ο πρώτος ο φόνος. Ο Σάρντλεϊκ μπλέκει σε έναν ιστό από ψέματα που απειλεί την ακεραιότητά του αλλά και τη ζωή του. Αυτή η συναρπαστική σειρά μυστηρίου είναι βασισμένη στα δημοφιλή μυθιστορήματα της περιόδου των Τυδώρ από τον Σι Τζέι Σάνσομ.

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα από 1 Μαΐου.

Star Wars: Ιστορίες της Αυτοκρατορίας (πρωτότυπη σειρά)

H σειρά «Star Wars: Ιστορίες της Αυτοκρατορίας», είναι ένα ταξίδι έξι επεισοδίων στη Γαλαξιακή Αυτοκρατορία μέσα από τα μάτια δύο μαχητριών σε διαφορετικά μονοπάτια. Η νεαρή Morgan Elsbeth, αφού χάνει τα πάντα, περιηγείται στην Αυτοκρατορία σε ένα μονοπάτι εκδίκησης, ενώ η πρώην Jedi Barriss Offee κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσει σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο γαλαξία. Οι επιλογές που θα κάνουν θα καθορίσουν τη μοίρα τους.

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα από 4 Μαΐου.

Doctor Who (πρωτότυπη σειρά)

Ο Δόκτωρ και η συνοδοιπόρος του, Ρούμπι Σάντεϊ, ταξιδεύουν στον χωροχρόνο, αντιμετωπίζοντας περιπέτειες από την εποχή της Αντιβασιλείας στην Αγγλία, μέχρι μελλοντικούς κόσμους που μαστίζονται από τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των περιπετειών τους στο ΤΑΡΝΤΙΣ, ένα διαστημόπλοιο χωροχρόνου σε σχήμα τηλεφωνικού θαλάμου αστυνομίας, συναντούν απίστευτους φίλους κι επικίνδυνους εχθρούς, όπως τον τρομακτικό Μπαμπούλα, αλλά και τον πιο ισχυρό εχθρό του Δόκτορα μέχρι σήμερα.

Διαθέσιμη από 11 Μαΐου.

The Kardashians K5 (πρωτότυπη σειρά)

Ακριβώς όταν πιστεύεις ότι η ζωή δεν μπορεί να γίνει πιο έντονη για την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ, τότε είναι που ξεπερνούν κάθε όριο. Από τη μεγάλη οθόνη μέχρι την ευτυχία του νεογέννητου μωρού, η οικογένεια συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες. Οι κάμερες γυρνάνε καθώς η Κόρτνι, η Κιμ, η Κλόε, η Κένταλ και η Κάιλι προχωρούν τις ζωές τους και δοκιμάζονται από την αμφιλεγόμενη δυναμική της αδελφικής σχέσης, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Κρις.

Διαθέσιμη από 23 Μαϊου. Νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα.

The Beach Boys (πρωτότυπη ταινία)

Ένα ντοκιμαντέρ ύμνος προς το θρυλικό συγκρότημα που έφερε επανάσταση στην ποπ μουσική και προς τις εμβληματικές αρμονίες τους που έφτασαν να γίνουν σύμβολο του καλιφορνέζικου ονείρου.

Διαθέσιμη από 24 Μαΐου.