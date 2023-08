Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Αυτό τον Αύγουστο, το Disney+ είναι η απόλυτη καλοκαιρινή όαση νέων σειρών και ταινιών! YES CHEF! Ο μήνας ξεκινά με τον 2ο κύκλο της Πρωτότυπης σειράς «The Bear» στις 2 Αυγούστου και τον 3ο κύκλο της αγαπημένης Πρωτότυπης σειράς μυστηρίου «Only Murders in the Building», στις 8 Αυγούστου, με τα δυο πρώτα επεισόδια διαθέσιμα.

Οι λάτρεις των διαγαλαξιακών ταξιδιών, αυτό το μήνα μπορούν να απολαύσουν τη νέα πρωτότυπη σειρά «Ahsoka», διαθέσιμη από τις 23 Αυγούστου και την ταινία των Marvel Studios «Φύλακες του Γαλαξία 3», από τις 2 Αυγούστου. Όλα αυτά και περισσότερα από όσα φαντάζεστε μόνο με 8,99 €/μήνα.

THE BEAR Κ2 (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Ενώ ο Κάρμι προσπαθεί να μεταμορφώσει το οικογενειακό σαντουιτσάδικο και τον εαυτό του, συνεργάζεται με μια ομάδα μαγείρων που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, η οποία όμως τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η οικογένεια που επέλεξε.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 3 (ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΜARVEL STUDIOS)

Στην ταινία «Φύλακες του Γαλαξία 3» των Marvel Studios, το MCU επεκτείνεται στα πέρατα του γαλαξία. Ο Πίτερ Κουίλ επιστρατεύει την ομάδα του για να ξεκινήσει μια δύσκολη αποστολή γεμάτη δράση και να προστατεύσει έναν δικό της. Μια νέα δύναμη απειλεί να εξαφανίσει τους Φύλακες για πάντα.

STAR WARS: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ JEDI (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Οι νεαροί μαθητευόμενοι Jedi, ο Κάι, η Λις και ο Ναμπς, εκπαιδεύονται μαζί στον πλανήτη Τινού και ξεκινούν περιπέτειες σε όλο τον γαλαξία με την πιλότο Νας στο Κρίμσον Φάιερχοκ!

ONLY MURDERS IN THE BUILDING K3 (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Ο τρίτος κύκλος της σειράς βρίσκει τους Τσάρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ, να ερευνούν έναν φόνο στα παρασκήνια μιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ. Ο Μπεν Γκλένροι είναι ένας αστέρας του Χόλιγουντ, του οποίου το ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ διακόπτεται από τον πρόωρο θάνατo του. Με τη βοήθεια της συμπρωταγωνίστριας, Λορέττα Ντάρκιν, οι τρείς πρωταγωνιστές ξεκινούν την πιο δύσκολη υπόθεση που έχουν αναλάβει ποτέ, ενώ ο σκηνοθέτης Όλιβερ προσπαθεί απεγνωσμένα να ξαναφτιάξει την παράσταση του. Η αυλαία ανεβαίνει!

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Η ΣΕΙΡΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Μετά από ένα επικό καλοκαίρι στην κατασκήνωση Ρηχή Λίμνη, οι Wildcats επιστρέφουν στο Ιστ Χάι για να ετοιμάσουν το θεατρικό έργο «Μιούζικαλ στο Σχολείο 3: Η Αποφοίτηση». Όμως, τα σχέδια τους αλλάζουν, όταν ο Διευθυντής Γκουτιέρεζ ανακοινώνει ότι η Disney αποφάσισε να γυρίσει την πολυαναμενόμενη ταινία «Μιούζικαλ στο Σχολείο 4: Η Επανένωση» στο αγαπημένο τους λύκειο.

JAGGED MIND (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ TAINIA)

Όταν η Μπίλι διαπιστώνει ότι ξαναζεί διαφορετικές εκδοχές του ίδιου πρώτου ραντεβού, πρέπει να δραπετεύσει από τη λούπα ραντεβού που δημιούργησε η χειριστική πρώην κοπέλα της.

Ο ΜΙΓΚΕΛ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΞΥΛΟ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ TAINIA)

Όταν μια παρέα που ζει στο Σαν Αντόνιο μπλέκεται σε έναν καβγά, ο φίλος τους Μιγκέλ δειλιάζει και τώρα πρέπει να αποδείξει τον ανδρισμό του ξεκινώντας έναν καβγά προτού η οικογένειά του μετακομίσει στο τέλος της εβδομάδας.

AHSOKA (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Τοποθετημένη χρονικά μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, η νέα σειρά, ακολουθεί την Τζεντάι, Ασόκα Τάνο, που διερευνά μια ανερχόμενη απειλή στον ευάλωτο γαλαξία.

ΤΣΙΠ & ΝΤΕΙΛ: ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΣ 2 (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ)

Οι δύο μικροσκοπικοί ταραχοποιοί επέστρεψαν, με ακόμη πιο ξέφρενες περιπέτειες! Στο πάρκο της πόλης, ο Τσιπ κι ο Ντέιλ προσπαθούν να μεγαλώσουν το απόθεμά τους σε βελανίδια. Όμως η θυελλώδης δυναμική τους τούς δυσκολεύει να κάνουν τα πράγματα σωστά, έτσι βρίσκονται μπλεγμένοι σε απίστευτες καταστάσεις. Ευτυχώς, έχουν περάσει πολλά μαζί και μπορούν να βασίζονται ο ένας στον άλλον. Μαζί με τον Πλούτο, τον Ντόναλντ κι άλλους χαρακτήρες της Ντίσνεϊ, το αγαπημένο δίδυμο ξεκινά για νέες περιπέτειες!