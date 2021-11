Ο Άγγλος ηθοποιός, Μπέρτι Κάρβελ θα υποδυθεί τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ στον πέμπτο κύκλο της σειράς The Crown στο Netflix, παράλληλα με τα γεγονότα πριν και μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η επιλογή του ηθοποιού για τη σειρά The Crown αποκαλύφθηκε από τη Daily Mail, στο δημοσίευμα της οποίας, σημειώνεται ότι ο Μπέρτι Κάρβελ έχει ενσαρκώσει γνωστές προσωπικότητες, από τον Νικ Κλεγκ, αναπληρωτή πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου έως τον μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ. Τώρα θα εμφανιστεί και στο Netflix.

