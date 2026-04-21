Μαίρη Αυγερινοπούλου: Η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης είναι καλοί φίλοι και δένουνε

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης, θα είναι οι επόμενοι παρουσιαστές της εκπομπής «Στούντιο 4».

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου είπε χαρακτηριστικά: «Η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει ξαναϋπάρξει στην τηλεόραση. Είναι καλοί φίλοι, δένουνε. Αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, αν πάνε να πατήσουν ακριβώς όπως το “Στούντιο 4”, πρέπει τα άτομα που θα την κάνουν να έχουνε μία σχέση πιο φιλική. Η Δανάη με τον Άρη έχουν μια σχέση πιο φιλική. Τώρα, από ‘κει και πέρα, εάν αυτό είναι το δίδυμο, με το καλό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ΕΡΤ προσέγγισε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, στη νέα εποχή του «Στούντιο 4», τη Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη. Μάλιστα, όπως είπε, οι συζητήσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ακόμα πάντως δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις.

Για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η Μαίρη Αυγερινοπούλου απάντησε: «Ξέρω ότι πάει πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν κι άλλα εισιτήρια, δεν είναι sold out ακόμα. Μακάρι και η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Ρίκι Μάρτιν, και ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, να έρθουνε και να την πλαισιώσουν».

Το όνομα της Δανάης Μπάρκα ακουγόταν έντονα τον τελευταίο καιρό πως έχει δεχτεί πρόταση από μεγάλο κανάλι, ενώ η συνεργασία της με τον Άρη Καβατζίκη τα προηγούμενα χρόνια στο MEGA ήταν πολύ καλή.