Πρώτη εικόνα από τον τρίτο κύκλο της σειράς «Wednesday» του Netflix με την Τζένα Ορτέγκα

Το Netflix κυκλοφόρησε μια πρώτη εικόνα από την 3η σεζόν της διάσημης σειράς «Wednesday» με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega).

Στο στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Wednesday εμφανίζεται να στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα κάτω από τον Πύργο του ‘Αιφελ, στο Παρίσι κρατώντας μερικά φύλλα χαρτού και έχοντας το χαρακτηριστικό της βλέμμα.

Επίσης, διακρίνεται το «the thing» (Βίκτορ Ντορομπάντου), το ασώματο χέρι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας ‘Ανταμς να βρίσκεται πάνω στη μοτοσικλέτα. «Από το Παρίσι, με τρόμο» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Variety, στα νέα μέλη του καστ περιλαμβάνονται η Έβα Γκριν (Eva Green) στον ρόλο της Θείας Οφηλίας, καθώς και οι Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder), Λένα Χίντι (Lena Headey), ‘Αντριου ΜακΚάρθι (Andrew McCarthy), Τζέιμς Λανς (James Lance), Κρις Σάραντον (Chris Sarandon), Νόα Τέιλορ (Noah Taylor), Όσκαρ Μόργκαν (Oscar Morgan) και Κένεντι Μόγιερ (Kennedy Moyer).

Μαζί με την Ορτέγκα, την Έμα Μάιερς (Emma Myers), τον Φρεντ ‘Αρμισεν (Fred Armisen) και τον Ντορομπάντου στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Χάντερ Ντούχαν (Hunter Doohan), Τζόι Σάντεϊ (Joy Sunday), Τζόρτζι Φάρμερ (Georgie Farmer), ‘Αιζακ Ορντόνεζ (Isaac Ordonez), Μπίλι Πάιπερ (Billie Piper), Ίβι Τέμπλετον (Evie Templeton), Λουίς Γκούζμαν (Luis Guzmán), Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) και Τζοάνα Λάμλεϊ (Joanna Lumley).

Η σειρά βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς ‘Ανταμς (Charles Addams).

Οι ‘Αλ Γκάφ (Alfred Gough) και Μάιλς Μίλαρ (Miles Millar) εκτελούν χρέη showrunners, ενώ ο Τιμ Μπάρτον (Tim Burton) είναι στο σκηνοθετικό τιμόνι, με τους τρεις τους να έχουν και τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.