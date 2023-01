Το Netflix ανακοίνωσε αυτό που περίμεναν όλοι, την ανανέωση της «Wednesday» για 2η σεζόν στη συνδρομητική πλατφόρμα, δίνοντας τέλος στο «χάος» που επικράτησε τις τελευταίες ώρες με τα δικαιώματα της σειράς.

Η «Wednesday» είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix για το 2022 και, όπως είναι φυσικό, η πλατφόρμα θέλει να την κρατήσει στη λίστα της. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και ένα νέο teaser τρέιλερ για όσα περιμένουμε να δούμε στη 2η σεζόν.

Ήδη, η 1η σεζόν είναι διαθέσιμη εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά στο Netflix αλλά ακόμα δεν είναι γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας για τη 2η σεζόν.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW