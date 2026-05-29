Κώστας Τσουρός: Καθίστε να περάσουμε μαζί την ώρα που μας απομένει, για τελευταία φορά

Με χαμόγελο και τραγούδι υποδέχτηκε ο Κώστας Τσουρός το τηλεοπτικό κοινό στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Όπως γνωρίζουμε το «Το ‘χουμε» ολοκληρώνεται πρόωρα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ την Παρασκευή (29.05.2026).

Στο ξεκίνημα, λοιπόν, της εκπομπής ο οικοδεσπότης θέλησε να καλωσορίσει τους τηλεθεατές, επισημαίνοντας να παρακολουθήσουν για τελευταία φορά την εκπομπή του ΣΚΑΪ. Παρόλα αυτά ο Κώστας Τσουρός έδειχνε ευδιάθετος.

Το τραγούδι έναρξης ήταν οι «Γλάροι» του Πάνου Γαβαλά, που οι στίχοι τους αναφέρουν: «Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει η στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι κι εγώ σου λέω “έχε γεια”».

«Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο τελευταίο “Το ‘Χουμε” αυτής της σεζόν. Σε καλοκαιρινή διάθεση, όπως βλέπετε, έρχεται και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καλά να περάσετε όλοι. Και μετά μπαίνουμε και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση σήμερα», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Καθίστε μαζί μας να περάσουμε σήμερα και την ώρα που μας απομένει για τελευταία φορά μαζί, να δείτε όλα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και να σας κάνουμε συντροφιά, όπως κάναμε μία ολόκληρη σεζόν. Πώς είστε παιδιά;», πρόσθεσε.

«Πολύ καλά. Καλά, το καινούργιο look σού πάει καταπληκτικά. Έπρεπε να το έχεις κάνει καιρό» απάντησε η συνεργάτιδά του, Τζώρτζια Γεωργίου.

«Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά, λένε», απάντησε ο Κώστας Τσουρός.

Στο τέλος της εκπομπής, ο Κώστας Τσουρός ανέφερε: «Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές».

«Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς.

Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.