Ναταλία Δραγούμη: Παλιά ήθελα σε κάθε ρόλο να αλλάζω μαλλιά, είχα μανία με τις αλλαγές

Για τις αλλαγές στην εμφάνισή της, την εποχή που πρωταγωνιστούσε στις τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’90 μίλησε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (29.05.2026) στον ΣΚΑΪ.

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπορόπουλου η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε και στη νοσταλγία που νιώθει για τα χρόνια της ανεμελιάς.

Με αφορμή τα διαφορετικά χτενίσματα που έχει υιοθετήσει κατά καιρούς, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως στο παρελθόν λάτρευε να αλλάζει την εικόνα της για τις ανάγκες των ρόλων.

«Παλιά ήθελα σε κάθε ρόλο να αλλάζω μαλλιά. Είχα μια μανία με τις αλλαγές. Έκανα τόσες αλλαγές και τότε οι ρόλοι της τηλεόρασης ήταν ο ένας μετά τον άλλον, οπότε έπρεπε να είσαι διαφορετική στον καθένα. Και μου άρεσε πολύ αυτό. Τώρα έχω πάθει το ακριβώς αντίθετο. Δεν θέλω να αλλάξω ποτέ», είπε αρχικά η Ναταλία Δραγούμη.

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στα χρόνια που η ίδια έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και στη γενικότερη αίσθηση ευφορίας που επικρατούσε εκείνη την εποχή.

«Η ανεμελιά μού λείπει εκείνης της περιόδου. Εγώ νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή, αλλά τελικά δεν ήταν. Νόμιζα ότι θα είναι για πάντα έτσι, αλλά τελικά εκείνο ήταν ένα διάλειμμα. Δυστυχώς, νομίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε πως αυτό που τη στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι οι νεότερες γενιές δεν θα μπορέσουν να ζήσουν την ίδια ανεμελιά που βίωσε η δική της γενιά. «Κι εγώ γι’ αυτό στενοχωριέμαι. Για τα παιδιά μου, για τα παιδιά μας. Εγώ δεν το λέω για τα λεφτά, το λέω για την ανεμελιά», υπογράμμισε η Ναταλία Δραγούμη.



