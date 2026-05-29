Κατερίνα Ζαρίφη: Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη και η ελαφρότητα των πρωινών από την τηλεόραση

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Ζαρίφη και αναφέρθηκε στην τηλεόραση αλλά και την καριέρα της σε αυτήν, αποκαλύπτοντας ότι έχει ασχοληθεί με πολλά είδη ρεπορτάζ. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρώην συνεργάτιδά της, την Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (29.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι της λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση.

«Εκεί στα πρωινά, είναι μία χρονιά πάρα μα πάρα πολύ περίεργη. Δεν θα πω δύσκολη χρονιά γιατί αρχίζει και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια και νομίζω ότι αρχίζει και μας γίνεται και βίωμα. Ήταν μία περίεργη χρονιά. Και στο τι θεματολογία θα επιλέξεις, και στο πού θα σταθείς, δηλαδή υπήρχε λίγο ένα rollercoaster στις σκαλέτες, που λέμε εμείς η σκαλέτα να πούμε ότι είναι το εργαλείο μας, πού θα πάμε σε κάθε θέμα. Ότι τι ξεκινάω; Ενημέρωση; Ψυχαγωγία; Στο δικό μου μυαλό, θεωρώ ότι πάμε προς την ψυχαγωγία. Και γιατί το λέω; Γιατί αν όλοι, όσοι κάνουμε προσπάθεια ενημέρωσης, πηγαίναμε τόσο καλά, δεν θα ήταν αυτά τα αποτελέσματα», είπε αρχικά.

«Μου λείπει λίγο η ελαφρότητα των πρωινών και η χαρά στη σωστή δόση. Εγώ θεωρώ ότι χωράνε τα πάντα παντού, στη σωστή δόση. Δηλαδή όσο περισσότερο θα κοιτάμε το μαύρο, θα μας καταπιεί στο τέλος και αυτό το μαύρο το ρημάδι», πρόσθεσε.

Έπειτα η Κατερίνα Ζαρίφη εξομολογήθηκε; «Μου λείπει πάρα πολύ η Ελένη Μενεγάκη. Και έχω να σας πω ότι έχουν τύχει καλεσμένοι στην Ελένη, που είχαν την απόλυτη επικαιρότητα όταν ήρθαν, μπορεί να είχε πετύχει σε μέρες που κάτι συνέβη και συζητιέται και να τους έχουμε την επόμενη μέρα. Ποτέ, ποτέ δεν είχε ρωτήσει, γιατί η Ελένη νομίζω ότι είναι η επιτομή του “δεν σου κάνω αυτό που δεν θέλω να μου κάνεις”. Οπότε σου λέει, από τη στιγμή που κι εγώ το θέτω έτσι και εσύ θα μου το φέρεις έτσι, να έχουμε μία ωραία καθαρή σκορπίστικη σχέση… ελενίστικη»

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει ως ελεύθερη ρεπόρτερ. Έχω κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχω κάνει υπουργείο Γεωργίας. Έχω πάει με τα μηχανάκια να καλύψω έκτακτα με το αστυνομικό» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Είμαστε από τις ομάδες που δεν έχουμε συζητήσει με το κανάλι», αποκάλυψε ακόμα για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA, στην οποία συμμετέχει.

«Η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, – ίσως γιατί εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ στο να συνεργαστώ στην τηλεόραση – αν μου πουν “Κατερίνα, θα πρέπει να πλαισιώσουμε έναν νέο άνθρωπο που τον πιστεύουμε” αν τον πιστεύω, θα πάω με πολλή χαρά. Είμαι ένας άνθρωπος χορτασμένος απ’ την τηλεόραση. Έχω το καλό του να περπατάω στον δρόμο και να με πλησιάζει ο κόσμος και να χαμογελάει από μακριά. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη ανταμοιβή. Τα ‘χω κάνει όλα στην τηλεόραση, δεν έχω πια αυτή την τρέλα στο μάτι, που μου λέει κι ο Ουγγαρέζος, “ναι αλλά, καμαρίνια, πού είναι τα ονόματα, η μαρκίζα;”. Δεν το ‘χω πια αυτό», παραδέχτηκε αμέσως μετά η Κατερίνα Ζαρίφη.

Τέλος αναφέρθηκε και στο παιδί που υποτίθεται ότι έχει υιοθετήσει, αλλά ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Κάποια στιγμή λοιπόν, μου λέει η Φαίη “θα υιοθετούσες (σ.σ. παιδάκι από την Αφρική;)”. Λέω “με χαρά”, έχω ρωτήσει, έχω ψάξει. Το βράδυ λοιπόν, μου έρχονται τετρακόσια στο Instagram που μου λένε “μπράβο είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είδαμε το παιδάκι που υιοθέτησες”. Υπάρχει λοιπόν μία φωτογραφία που έγινε με τεχνητή νοημοσύνη. Το δεύτερο λοιπόν σοκ είναι οι ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκα γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική. Το υποτιθέμενο παιδάκι που υιοθέτησα», αποκάλυψε στη συνέχεια η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Παιδιά μου, το μικρορατσιστή μέσα μας αυτή εδώ η χώρα δεν τον έχουμε σκοτώσει καθόλου», είπε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος.