Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 6 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της – «Όλα βουβά στο σπίτι μας»

«Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα», έγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

Έξι μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση της στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» περιέγραψε την καθημερινότητα χωρίς τη μητέρα της, αποτυπώνοντας την απουσία της που παραμένει έντονη, ακόμη και μετά από μισό χρόνο.

«Πέρασαν έξι μήνες και όλα παραμένουν βουβά στο σπίτι μας το πατρικό… Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα… Μου λείπεις μανούλα μου…», έγραψε.

Η Αγγελική Νικολούλη «έχασε» την πολυαγαπημένη της μητέρα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη aggelikinikolouli (@aggelikinikolouliofficial)

Η Διονυσία Νικολούλη έδινε για καιρό μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου και διέμενε μόνιμα.