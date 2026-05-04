MasterChef: Στο αποψινό Mystery Box οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν «έξω από το κουτί»

H προηγούμενη εβδομάδα στο «MasterChef» που ήταν αφιερωμένη στη θάλασσα, ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ της Μπλε μπριγάδας. Τρία μέλη της Κόκκινης μπριγάδας, ο Χρήστος Μουσιάρης, η Μενεξιά Μαυροπούλου, ο Φίλιπ Βάκος και ένα μέλος της Μπλε, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, μαγείρεψαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης. Τελικά, η Μενεξιά ήταν εκείνη που αποχώρησε οριστικά από το παιχνίδι.

Απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου, οι 13 διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στην κουζίνα του «MasterChef» για την πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας, το Mystery Box. Αυτή τη φορά, όμως, μέσα στο κουτί θα βρουν μόνο τα βασικά υλικά του πάγκου: αυγά, γάλα, βούτυρο, αλεύρι και ζάχαρη. Τα υπόλοιπα υλικά, που θα έχουν στη διάθεσή τους, κρύβονται κάτω από πέντε καμπάνες.

Γιατί στο συγκεκριμένο Mystery Box οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν «έξω από το κουτί» και αυτό είναι και το θέμα της εβδομάδας. Τα μέλη των δύο μπριγάδων σε όλες τις δοκιμασίες που έχουν ετοιμάσει οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα πρέπει να σκεφτούν και να δημιουργήσουν πιάτα πέρα από τα συνηθισμένα και τα αναμενόμενα, με φαντασία, ρίσκο και τόλμη.

Και απόψε οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν σε μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε μονομαχία ισοδυναμεί με έναν πολύτιμο πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των όλων των μελών της για τη βραδιά.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για την εβδομάδα, ενώ εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά γι’ αυτό και ένα μέλος της θα μείνει εκτός δοκιμασίας, στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορεί να διεκδικήσει τα 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα του.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε για την αποφασιστικότητα, τη μαγειρική του τόλμη και τα έξυπνα λογοπαίγνιά του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Πέτρου, τον δεύτερο φιναλίστ του MasterChef 9, ο οποίος απέδειξε με την πορεία του στο διαγωνισμό πως όταν έχεις καθαρό στόχο και πίστη στον εαυτό σου μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει την αποψινή δοκιμασία και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;