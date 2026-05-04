Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, με μία πρόταση

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κρυφές κινήσεις, απρόσμενες συναντήσεις και αποκαλύψεις για το παρελθόν ανοίγουν νέους κύκλους έντασης και καχυποψίας. Όσα θα δούμε από την Τρίτη 05 έως και την Πέμπτη 07 Mαΐου, στις 21:40.

Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο, πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο, μαζί με τον Ορφέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο – Τρίτη 05 Μαΐου

Επεισόδιο 74: Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο, πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο, μαζί με τον Ορφέα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, κάνοντάς του μία πρόταση, που τον αιφνιδιάζει. Η Αρετή φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα. Εκεί όμως, έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό του πρόσωπο, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 07 Μαΐου

Επεισόδιο 75: Η Ελένη πηγαίνει μαζί με την Αρετή στο νοσοκομείο, όπου της γίνονται εξετάσεις προκειμένου να δουν, αν έχει χάσει το παιδί. Παράλληλα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδέψει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να τα ξαναβρούν με τον Σταύρο, όταν εκείνος έρχεται να αποχαιρετίσει τη μητέρα του. Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου και ο Νταγιάννος μαθαίνει για μία ύποπτη κίνηση της Άσπας. Ο Σάββας συνειδητοποιεί ότι η Μίνα έφυγε με τον Νικήτα και η Εύα καταφθάνει στην ERGAN, μαγνητίζοντας τα αντρικά βλέμματα, περισσότερο όμως ενός από τους ιδιοκτήτες και τέλος ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό, που τον συγκλονίζει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ