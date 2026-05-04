Survivor: Η Μαντίσα Τσότα «απασφάλισε» και εύχεται να χάσει η ομάδα της – Τα «καρφιά» στον Μιχάλη Σηφάκη

Η υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα άνοιξε ένα νέο κύκλο εντάσεων και στο νέο επεισόδιο του Survivor τη νύχτα της Δευτέρας (04.05.2026), η κατάσταση ανάμεσα στους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ ξέφυγε…

Το συμβούλιο του νησιού άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» στο Survivor, με πολλές αποκαλύψεις για λόγια και στρατηγικές, που αφορούσαν μέλη και των δύο ομάδων του ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ορισμένοι survivors δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος μίας ενδεχόμενης μονομαχίας και οι αντιδράσεις τους είναι απρόβλεπτες.

Η Μαντίσα Τσότα μετά την υποψηφιότητά της έχει «απασφαλίσει» και για ακόμα μία φορά βρίσκεται απέναντι στην ομάδα της, φαίνεται, όμως, πως βρίσκει απρόσμενη συμπαράσταση στους απέναντι, τους «Επαρχιώτες»…

Το δεύτερο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας ήταν απαιτητικό. Η ένταση, τόσο στους πάγκους όσο και μεταξύ «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών», ήταν μεγάλη και η κατάσταση οριακή. Μία και μόνο κίνηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μία «έκρηξη», άνευ προηγουμένου.

Η «παρθενική» υποψηφιότητα της Μαντίσας Τσότα άναψε «φωτιές», φέρνοντάς τη σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Μιχάλη Σηφάκη και δημιουργώντας νέα δεδομένα στο στρατόπεδο των παικτών.

«Πλέον θα κάνω στον Μιχάλη αυτό που προσπαθεί να μου κάνει κι εμένα, τον ψυχολογικό πόλεμο, και προσπαθεί να με τσιγκλήσει, για να νευριάσω, και το κάνει πάρα πολύ καλά. Πλέον θα νευριάζω και θα τα κάνω, από ‘δω και πέρα… Και θα τσακωνόμαστε, για να δημιουργώ ένταση, και να μην ξέρει τι θα κάνει από ‘δω και πέρα. Με έβγαλε υποψήφια; Ό,τι θέλει. Το κατάφερε; Μια χαρά. Από ‘δω και πέρα όμως, από σήμερα, εύχομαι και θα κάνω ό,τι μπορώ για να χάσουμε το παιχνίδι και θα συνεχίσει έτσι, και την τρίτη ασυλία», σχολίασε η Μαντίσα Τσότα.

«Δεν έχει καταλάβει καν η Μαντίσα, ότι από ‘δω και πέρα όποιος ψηφίζεται είναι αντίπαλός της. Δεν έχει καν την αντίληψη να καταλάβει ότι πλέον, αν δεν κερδίζει, ο επόμενος υποψήφιος θα ‘ναι από την ομάδα της. Επομένως, λοιπόν, αν δεν το αντιλαμβάνεστε, δεν μου καίγεται καρφί το τι θα κάνει στους αγώνες. Κοιτάω μόνο να είμαι αγωνιστικά καλά εγώ, γιατί πολύ απλά τον αγώνα θα τον κερδίσω και χωρίς τη Μαντίσα», είπε στην κάμερα ο Μιχάλης Σηφάκης.

Και πρόσθεσε: «Για ‘μένα πλέον η Μαντίσα δεν υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει το τι λέει στο συμβούλιο, δικαίωμά της, στρατηγική της, έχει το δικαίωμα να επηρεάσει καταστάσεις, όπως κάνω κι εγώ, όπως κάνουμε όλοι εδώ. Αυτό που έκανε το βράδυ, για ‘μένα είναι Χ».

Μάλιστα, μιλώντας στους συμπαίκτες της η Μαντίσα Τσότα στην παραλία είπε: «Έχεις φέρει ήττες, λες μόνος σου ότι, το γυναικείο κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλά, το αντρικό δεν ήταν καλά… και ψηφίζεις εμένα. Δηλαδή, είσαι μ… μια λες το ένα, μια λες το άλλο. Μια λες θα πάω σε δυνατό, μια λες θα πάω σε αδύναμο. Μια με λες ότι είμαι η χειρότερη παίκτρια, μια με λες ότι είμαι η πιο δυνατή παίκτρια. Αποφάσισε. Γιατί εκτίθεται, μόνος του εκτίθεται. Για να δεις πόσο χαζός είναι. Γιατί νομίζει ότι είναι και πανέξυπνος».