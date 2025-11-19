Media

Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: O Αντρέας πιέζει τη Χριστίνα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο

Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από τη νοσοκόμα Φανή
Γιώργος Καραμίχος
Ο Γιώργος Καραμίχος

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 32: Στα εγκαίνια του αρωματοπωλείου της Ειρήνης, η γιορτινή ατμόσφαιρα διακόπτεται απότομα, όταν παρουσιάζεται ο Παύλος που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Όμως πριν δημιουργήσει προβλήματα, εμφανίζεται κι ο Νικηφόρος που συλλαμβάνει τον Παύλο ξανά μπροστά σε όλη τη Στέρνα. Η οικογένεια Μαρκοπούλου διχάζεται. Η Χλόη θεωρεί δίκαιη τη σύλληψή του και η Θάλεια συμφωνεί. Όμως η Σοφία και ο Βασίλης αρνούνται να πιστέψουν την ενοχή του πατέρα τους και είναι έτοιμοι να τον στηρίξουν μέχρι τέλους.

Παράλληλα, στη φυλακή της Άμφισσας, η Χριστίνα δέχεται πιέσεις από τον Αντρέα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο, καθώς δεν έχει νόημα πια. Κι όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζει τις κακουχίες της φυλακής και τη βία των συγκρατούμενών της. Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από τη νοσοκόμα Φανή, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη φτάνει σε μια συγκλονιστική συνειδητοποίηση: η Χλόη Μαρκοπούλου που της έστειλε το εξώδικο, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με την Αγάπη στην οποία έδωσε τη μικρή Ελευθερία.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione

