Media

Βικτώρια Χαλκίτη για Eurovision: Πρέπει να χαιρόμαστε που έχει ελληνική σφραγίδα η νίκη της Βουλγαρίας

«Πιστεύω ότι ο Akylas πήγε πάρα πολύ καλά», τόνισε ακόμα
Bικτώρια Χαλκίτη
H Bικτώρια Χαλκίτη / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Βικτώρια Χαλκίτη και αναφέρθηκε τόσο στη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision όσο και στη συμμετοχή του Akyla.

Η γνωστή τραγουδίστρια που ήταν η vocal coach της Dara που κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και στον Γιώργο Βιολέντη. Τα όσα είπε η Βικτώρια Χαλκίτη για τη Eurovision προβλήθηκαν την Τετάρτη (27.05.2026). 

«Πιστεύω ότι ο Akylas πήγε πάρα πολύ καλά. Όλος ο ντόρος που είχε γίνει για το κομμάτι και για το όνομα του ήταν αυτό που έκανε ίσως τον ίδιο να απογοητευτεί, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να απογοητεύεται καθόλου. Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη αίσθηση γιατί φαίνεται ότι είναι ένα καταπληκτικό και ταλαντούχο παιδί. Έτσι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να στενοχωριέται καθόλου», είπε αρχικά για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

«Η φετινή Eurovision είναι μια στιγμή που δε θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε, που ‘χει ελληνική σφραγίδα αυτή η νίκη της Βουλγαρίας;», υπογράμμισε στη συνέχεια η Βικτώρια Χαλκίτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
186
159
103
99
Media: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο η στιγμή που οι ανήλικοι «μπουκάρουν» στο κατάστημα του Κώστα Παπαδόπουλου – «Με χτύπησε και με έβαλε στο πορτ μπαγκάζ» λέει ο 14χρονος
Ο πρώην παίκτης του Survivor αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και τονίζει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα κλοπής από την ίδια συμμορία νεαρών.
Ο 14χρονος που φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην παίκτη του Survivor, Κώστα Παπαδόπουλο
13
Newsit logo
Newsit logo