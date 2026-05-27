Βικτώρια Χαλκίτη για Eurovision: Πρέπει να χαιρόμαστε που έχει ελληνική σφραγίδα η νίκη της Βουλγαρίας

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Βικτώρια Χαλκίτη και αναφέρθηκε τόσο στη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision όσο και στη συμμετοχή του Akyla.

Η γνωστή τραγουδίστρια που ήταν η vocal coach της Dara που κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και στον Γιώργο Βιολέντη. Τα όσα είπε η Βικτώρια Χαλκίτη για τη Eurovision προβλήθηκαν την Τετάρτη (27.05.2026).

«Πιστεύω ότι ο Akylas πήγε πάρα πολύ καλά. Όλος ο ντόρος που είχε γίνει για το κομμάτι και για το όνομα του ήταν αυτό που έκανε ίσως τον ίδιο να απογοητευτεί, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να απογοητεύεται καθόλου. Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη αίσθηση γιατί φαίνεται ότι είναι ένα καταπληκτικό και ταλαντούχο παιδί. Έτσι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να στενοχωριέται καθόλου», είπε αρχικά για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

«Η φετινή Eurovision είναι μια στιγμή που δε θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε, που ‘χει ελληνική σφραγίδα αυτή η νίκη της Βουλγαρίας;», υπογράμμισε στη συνέχεια η Βικτώρια Χαλκίτη.