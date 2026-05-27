Survivor: «Του έβαλαν μόσχευμα στη φτέρνα, σε μία μέρα θα δούμε αν ο οργανισμός δέχεται» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Θετικά είναι τα νέα της υγείας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη του Survivor, που εδώ και μέρες δίνει τον δικό του αγώνα σε πασίγνωστο νοσοκομείο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του δεξιού ποδιού του.

Ο Σταύρος Φλώρος είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του Survivor, όταν ο ίδιος και ο συμπαίκτης του Μάνος Μαλλιαρός πήγαν για ψαροντούφεκο. Ο 22χρονος παίκτης ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδια ενώ τραυματίστηκε και πολύ σοβαρά στο δεξί πόδι, το οποίο οι γιατροί του Memorial Hospital δίνουν μάχη να σώσουν.

Την Δευτέρα (25.05.2026) ο 22χρονος υποβλήθηκε σε μια πολύ δύσκολη χειρουργική επέμβαση που διήρκησε 8 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έβαλαν μόσχευμα στη φτέρνα του νεαρού με κομμάτι που πήραν από τον μηρό του και πλέον αναμένουν να δουν αν ο οργανισμός του το «δεχτεί».

Μιλώντας στην εκπομπή ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ανέφερε ότι τα πράγματα με την κατάσταση του γιου του «πάνε απροσδόκητα καλά».

«Η επέμβαση που έκανε προχθές ο Σταύρος ήταν σοβαρή. Οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι πήγε πολύ καλά. Απρόσμενα καλά. Γιατί συνήθως αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολλά απρόοπτα και επιπλοκές. Τοποθετήθηκε μόσχευμα στην φτέρνα στο δεξί του πόδι και ο οργανισμός το δέχεται. Κάθε μία ώρα οι γιατροί κάνουν υπέρηχο για να δουν ότι κυκλοφορεί σωστά το αίμα στο μόσχευμα», είπε ο πατέρας του 22χρονου στο Live News.

Και συμπλήρωσε: «Σε μία μέρα θα δούμε αν ο οργανισμός το δέχεται οριστικά. Μετά θα χρειαστούν άλλες 10 μέρες ξεκούρασης και να μην το κουνάει πολύ. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Το οίδημα από το αριστερό πόδι δεν έχει φύγει ακόμα. Όταν υποχωρήσει θα προχωρήσει σε επέμβαση.

Ο Σταύρος είναι καλά ψυχολογικά, κάνει κουράγιο, είχε αγωνία για το πώς θα πήγαινε η επέμβαση. Δεν γνωρίζαμε και εμείς πόσο σοβαρή επέμβαση ήταν. Πήραν μόσχευμα από τον μηρό και το τοποθέτησαν στην φτέρνα. Έπρεπε να συνδέσουν αγγεία και νεύρα και ήταν πολύ λεπτή επέμβαση. Κράτησε 8 ώρες. Προσευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά».