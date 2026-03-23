Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Χρήστος Μάστορας καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, στις 21:00

Η σάτιρα έχει πλέον τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι στο MEGA
Δεν είναι ψέμα! Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» βγαίνει ζωντανά στο MEGA ανήμερα της Πρωταπριλιάς, όμως δεν θα το παρουσιάσει κάποιος που αναμφίβολα γιορτάζει αυτή τη μέρα. Ο Λάκης Λαζόπουλος φέρνει τη σάτιρα ξανά στη μικρή οθόνη την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 21:00, με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει προκειμένου να ενώσει τη φωνή του με πολίτες που μοιράζονται με εκείνον, κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα βρεθεί ο Χρήστος Μάστορας, έτοιμος να πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά και να συνεπάρει τους θεατές στην πλατεία, αλλά και το κοινό από το σπίτι, με τα τραγούδια του.

Εν μέσω ακατάσχετης βοής απόψεων στη μικρή οθόνη, ο Λάκης Λαζόπουλος παραμένει το σταθερό, ουσιαστικό τηλεοπτικό ραντεβού που αναδεικνύει την άλλη πλευρά της επικαιρότητας με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος θα συνεχίσει να αναζητά τα πιο ανατρεπτικά βίντεο και τις προσωπικότητες που ξεχωρίζουν από την επικαιρότητα, δίνοντας πάντα χώρο στους αληθινούς πρωταγωνιστές της καθημερινότητας: εκείνους που το «Τσαντίρι» συναντά παραδοσιακά στις λαϊκές αγορές.

Η σάτιρα έχει πλέον τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι στο MEGA. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» έρχεται την Τετάρτη 1η Απριλίου στις 21:00.

