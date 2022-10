“Μου απάντησε σε αυτό το μήνυμα αλλά δεν μου απάντησε περαιτέρω. Δε με βοήθησε στην πράξη” είπε η Άννα Αμανατίδου.

Η Άννα Αμανατίδου μίλησε στο Happy Day και διευκρίνισε για τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες για την Βίκυ Καγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχε επικοινωνία με την κυρία Βίκυ Καγιά γιατί ήθελα παραπάνω καθοδήγηση σχετικά με το πρακτορείο που ήταν προτιμότερο να πάω, για να με συμβουλέψει.

Μου απάντησε σε αυτό το μήνυμα αλλά δεν μου απάντησε περαιτέρω. Δε με βοήθησε στην πράξη. Δε με στενοχωρεί κάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια κόντρα με την κυρία Καγιά, ίσα ίσα είμαι πολύ ευγνώμων για την πορεία του παιχνιδιού και την αναγνωρισιμότητα που κέρδισα», είπε αρχικά η Άννα Αμανατίδου.

Η Άννα Αμανατίδου είπε επίσης: «Ούτε θέλω να υπονοήσω ότι είναι σνομπ. Απλά δε μου απάντησε στο μήνυμα γιατί μπορεί να είχε κάποια δουλειά ή γιατί είναι η Βίκυ Καγιά. Μη το ξεχνάμε αυτό.

Της έστειλα στο instagram μπορεί να μπει να το δει γιατί μου απάντησε στο αρχικό μήνυμα. Αλλά δεν επικοινωνήσαμε περαιτέρω.

Μου είπε ότι θα μου δώσει ένα τηλέφωνο και δε μου το έδωσε ποτέ. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν to the point. Σε καμία περίπτωση δε θέλω να συγκρίνω τους κριτές γιατί και οι δυο μας ανέδειξαν και μας στήριξαν μέσα στο παιχνίδι.. Απλώς η Ηλιάνα ήταν to the point γιατί μου απάντησε, με στήριξε, με καθοδήγησε».