Άννα Φόνσου: Πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαρίνος από εκεί ψηλά θα βλέπει ότι έκανα αυτό που ήθελε

«Ήθελε να φύγει αθόρυβα και μου το έλεγε» υπογραμμίζει η Άννα Φόνσου για τον αξέχαστο περφόρμερ
Η Άννα Φόνσου / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Παναγιώτης Κουφαλέξης
Για τον αείμνηστο Γιώργο Μαρίνο και για τη δημιουργία αίθουσας, εις μνήμην του, στο «Σπίτι του Ηθοποιού» μίλησε, μεταξύ άλλων, η Άννα Φόνσου στις δηλώσεις που παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA.

Η Άννα Φόνσου εκμυστηρεύτηκε αρχικά «αισθάνομαι καταπληκτικά για την βραδιά που κάναμε για τον Γιώργο (σ.σ. Μαρίνο). Γιατί ο Γιώργος έφυγε αθόρυβα και ‘γω ήθελα να φύγει με θόρυβο. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ».

«Δεν θέλω να πιστεύω ότι λείπει. Του έκανα, λοιπόν, αυτό που ήθελε. Μια μουσική σκηνή που κάναμε μαζί στο ”Σπίτι του Ηθοποιού”, βυσσινή με ροζ, την καρέκλα που καθόταν, τα ρούχα απ’ όλη την καριέρα του. Είμαι πολύ συγκινημένη. Πιστεύω από εκεί ψηλά θα βλέπει ότι έκανα αυτό που ήθελε», εξομολογήθηκε η έμπειρη ηθοποιός.

 

«Ήθελε να φύγει αθόρυβα και μου το έλεγε, ”δεν θέλω να γίνω σούργελο, δεν θέλω να με συζητάνε”. Γι’ αυτό σεβάστηκα και την επιθυμία του, να μην τηλεφωνιόμαστε. Μου ‘γραψε ένα γράμμα που ‘ναι μόνο για μένα», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

