Εurovision 2026: Ο Akylas πέρασε στον τελικό και είναι έτοιμος να την κατακτήσει

O μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου
O Akylas στη σκηνή του Α' ημιτελικού / REUTERS / Lisa Leutner
Η Ελλάδα διαγωνίστηκε απόψε, Τρίτη (12.05.2026) στον Α’ ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1. Ο Akylas εμφανίστηκε 4ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».

Ο Akylas έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision. Στον Α’ ημιτελικό συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

00:22 | 13.05.2026
Ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision

00:10 | 13.05.2026
10 από τις 15 χώρες θα περάσουν στον τελικό

Έφτασε η στιγμή που θα μάθουμε ποιες χώρες θα διαγωνιστούν το Σάββατο!

Η σειρά που θα ακούστηκαν οι χώρες ήταν τυχαία.

Η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό είναι η Ελλάδα, ακολούθησε η Φινλανδία.

Έπειτα πέρασε το Βέλγιο που δεν ήταν φαβορί. 

Αμέσως μετά πέρασε και η Σουηδία και στη συνέχεια η Μολδαβία. 

Στη συνέχεια πέρασαν το Ισραήλ και η Σερβία.

Ακολούθησε η Κροατία και η Λιθουανία.

Τελευταία πέρασε η Πολωνία. 

00:07 | 13.05.2026
Oι χώρες που θα δούμε στον Β' ημιτελικό

Έπειτα παρουσιάστηκε ένα βίντεο με τις χώρες που θα δούμε στον Β' ημιτελικό. 

00:01 | 13.05.2026
Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό act για τις διαφορές της Αυστρίας με την Αυστραλία

Με χορό και τραγούδι καλεσμένοι και παρουσιαστές έδειξαν ότι οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους, παρόλο που ίσως υπάρχουν άνθρωποι που τις... μπερδεύουν.

23:50 | 12.05.2026
Έκλεισαν οι γραμμές

Πλέον το κοινό δεν μπορεί να ψηφίζει το αγαπημένο του τραγούδι και το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί.

Έτσι θα προστεθούν οι ψήφοι της επιτροπής που ψήφισε χθες με τις αποψινές του κοινού και σε λίγο θα ξέρουμε το αποτέλεσμα. 

23:42 | 12.05.2026
Το ακροβατικό συγκρότημα Zurcaroh στη σκηνή

Όσο η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη το ακροβατικό συγκρότημα Zurcaroh ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με ένα δυναμικό act.

23:31 | 12.05.2026
Ξεκίνησε η ψηφοφορία

Μετά τις εμφανίσεις όλων των χωρών ο χρόνος μετρά αντίστροφα... Το κοινό μπορεί να ψηφίσει το τραγούδι που αγάπησε, στέλνοντας το στον μεγάλο τελικό. 

Σημειώνεται ότι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα δεν μπορούν να ψηφίσουν την Ελλάδα, αλλά από το εξωτερικό μπορούν να στηρίξουν τον Akyla με τον κωδικό 04.

23:28 | 12.05.2026
H Σερβία κλείνει το διαγωνιστικό μέρος

Η Σερβία συμμετέχει φέτος στη Eurovisionε το συγκρότημα LAVINA και το τραγούδι «Kraj mene».

23:25 | 12.05.2026
Aκολούθησε η Πολωνία

Η εκρηκτική Alicja τραγούδησε το κομμάτι «Pray».

23:21 | 12.05.2026
Το Σαν Μαρίνο ξεσήκωσε την Ευρώπη

Η Senhit ενθουσίασε με το χορευτικό κομμάτι «Superstar» στη σκηνή του Α' ημιτελικού.

Στο πλευρό της εμφανίστηκε και ο Boy George. 

23:15 | 12.05.2026
Η Λιθουανία στο stage

Ο Lion Ceccah εκπροσωπεί φέτος τη Λιθουανία στη Eurovision και ενθουσίασε το κοινό, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Sólo quiero más», έχοντας μία ιδιαίτερη σκηνική παρουσία. 

23:11 | 12.05.2026
Ακολούθησε το Βέλγιο

Η νεαρή Essyla ανέβηκε στη σκηνή του Α' ημιτελικού τραγουδώντας το κομμάτι «Dancing on the Ice».

23:03 | 12.05.2026
Η σειρά της Γερμανίας

Η τραγουδίστρια Sarah Engels εκπροσωπεί φέτος τη Γερμανία, με το τραγούδι «Fire». Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και είπε το κομμάτι της, χωρίς όμως να συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος γιατί ανήκει στις «Big 5».

22:58 | 12.05.2026
Το Ισραήλ ξανά στη σκηνή της Eurovision

Το Ισραήλ συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό παρά τα... παρατράγουδα που δημιουργήθηκαν. Ο Noam Bettan ερμηνεύει το τραγούδι «Michelle».

22:54 | 12.05.2026
H Εσθονία στο stage

To γυναικείο συγκρότημα Vanilla Ninja ρόκαραν στη σκηνή ερμηνεύοντας «Too Epic To Be True» για λογαριασμό της Εσθονίας.

22:51 | 12.05.2026
Το Μαυροβούνιο εντυπωσίασε στη σκηνή

Η Tamara Živković αναστάτωσε τη σκηνή της Eurovision ερμηνεύοντας «Nova zora».

22:46 | 12.05.2026
To φαβορί Φινλανδία στη σκηνή

Η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius και ο τραγουδιστής Pete Parkkonen που θεωρούνται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη ανέβηκαν στη σκηνή και εντυπωσίασαν το κοινό, ερμηνεύοντας «Liekinheitin».

22:43 | 12.05.2026
Ήρθε η σειρά του Ιταλού

Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci εκπροσωπεί φέτος τη χώρα του με το τραγούδι «Per Sempre Sì».

22:33 | 12.05.2026
Η Γεωργία στη σκηνή

Το συγκρότημα Bzikebi ξεσήκωσε το πλήθος τραγουδώντας «On Replay».

22:28 | 12.05.2026
Aκολούθησε η Πορτογαλία

Το συγκρότημα Bandidos do Cante ερμήνευσε το κομμάτι «Rosa».

22:21 | 12.05.2026
Ο Αkylas στη σκηνή της Eurovision

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά», ερμηνεύοντας το κομμάτι «Ferto».

Αμέσως μετά το κοινό αποθέωσε τον Έλληνα τραγουδιστή!

22:19 | 12.05.2026
Ήρθε η σειρά της Κροατίας

Το συγκρότημα Lelek ερμήνευσε το κομμάτι «Andromeda».

22:13 | 12.05.2026
Στη σκηνή η Felicia που εκπροσωπεί τη Σουηδία

Ακολούθησε η Felicia, η οποία ερμήνευσε το κομμάτι «My System», φορώντας τη μάσκα της στη σκηνή. 

Η Σουηδία θεωρείται ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού. 

22:12 | 12.05.2026
H Moλδαβία άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος

Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο Satoshi με το κομμάτι «Viva, Moldova».

22:08 | 12.05.2026
Η ψηφοφορία

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου εξήγησαν πώς θα γίνει απόψε η ψηφοφορία, αναφέροντας για τους Έλληνες του εξωτερικού ότι μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla με το 04.

22:06 | 12.05.2026
Έπειτα ανέβηκαν στη σκηνή οι δύο παρουσιαστές

Η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski καλησπέρισαν τους τηλεθεατές και λάτρεις της Eurovision.

22:04 | 12.05.2026
Αμέσως μετά στη σκηνή η Βίκυ Λέανδρος

Η Βίκυ Λέανδρος έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι «L’amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση στον τελικό. Αυτό το κομμάτι ερμήνευσε και απόψε.

22:03 | 12.05.2026
Έπειτα ξεκίνησε το τραγουδιστικό μέρος

Δημοφιλείς καλλιτέχνες τραγούδησαν στη σκηνή της Eurovision.

22:02 | 12.05.2026
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου στον σχολιασμό

Οι δύο σχολιαστές του διαγωνισμού υποδέχτηκαν το κοινό και ζήτησαν αυτές οι ημέρες να είναι αφιερωμένες στη Μαρινέλλα, που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον δημοφιλή διαγωνισμό.

20:59 | 12.05.2026
Aπόψε θα παρακολουθήσουμε μαζί με τον Α' ημιτελικό της Eurovision, όπου εμφανίζεται η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

