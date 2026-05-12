Εurovision 2026: Ο Akylas πέρασε στον τελικό και είναι έτοιμος να την κατακτήσει

Η Ελλάδα διαγωνίστηκε απόψε, Τρίτη (12.05.2026) στον Α’ ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1. Ο Akylas εμφανίστηκε 4ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».
Ο Akylas έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision. Στον Α’ ημιτελικό συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.