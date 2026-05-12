Εurovision 2026: Ο Akylas πέρασε στον τελικό και είναι έτοιμος να την κατακτήσει

10 από τις 15 χώρες θα περάσουν στον τελικό

Έφτασε η στιγμή που θα μάθουμε ποιες χώρες θα διαγωνιστούν το Σάββατο!

Η σειρά που θα ακούστηκαν οι χώρες ήταν τυχαία.

Η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό είναι η Ελλάδα, ακολούθησε η Φινλανδία.

Έπειτα πέρασε το Βέλγιο που δεν ήταν φαβορί.

Αμέσως μετά πέρασε και η Σουηδία και στη συνέχεια η Μολδαβία.

Στη συνέχεια πέρασαν το Ισραήλ και η Σερβία.

Ακολούθησε η Κροατία και η Λιθουανία.

Τελευταία πέρασε η Πολωνία.