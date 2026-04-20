Antigoni και Σωτήρης Καλυβάτσης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Απόψε, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή τραγουδίστρια Antigoni και τον ηθοποιό Σωτήρη Καλυβάτση.

Στο «The 2Night Show» θα εμφανιστεί πρώτα η Antigoni, η οποία φέτος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι «Jalla». Η Antigoni μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή της στο Λονδίνο και θυμάται με νοσταλγία τα καλοκαίρια της στην Κύπρο, τον τόπο καταγωγής των γονιών και των παππούδων της. Η ίδια δηλώνει πως η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν ένα παιδικό όνειρο και περιγράφει την έμπνευση που πήρε από την Έλενα Παπαρίζου.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη μικρή εμπειρία της από το αγγλικό «Love Island» και το πόσο την βοήθησε να γίνει αναγνωρίσιμη, ως τραγουδίστρια. Μιλάει για τη μητέρα της, Tonia Buxton, και τη στενή τους σχέση, ενώ αποκαλύπτει πως η παρουσία της στον καναπέ της Eurovision είναι ο απαράβατος όρος που έθεσε στους ιθύνοντες. Γιατί όλοι νομίζουν ότι ο πατέρας της είναι personal trainer; Τι σχέση έχει ο παππούς της με τον George Michael; Τι σημαίνει το «Jalla»; Τι γνώμη έχει για τον Akyla και το «Ferto»; Διαβάζει τα προγνωστικά; Τέλος, η Antigoni ερμηνεύει το «Jalla» και δίνει τον δικό της ρυθμό στο στούντιο της εκπομπής.





Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός επιστρέφει ως «Caveman» στο Θέατρο Αργώ και με το μοναδικό του ταπεραμέντο περιγράφει τον εμβληματικό του ρόλο, αλλά και τη διασκευή του Γιώργου Γαλίτη που «βοηθάει», όπως δηλώνει, στη λύση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Ο Σωτήρης αναλύει με χιούμορ τις σχέσεις των δύο φύλων και εξηγεί γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούν 7.000 λέξεις την ημέρα ενώ οι άντρες μόνο 2.000! Στη συνέχεια, γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται το ξεκίνημά του στην Αθήνα πριν από 20 χρόνια, τη Μαρίνα Ζέας που για καιρό ήταν το σπίτι του, αλλά και τον λόγο που άφησε πίσω του τη Θεσσαλονίκη. Θα γύριζε πίσω στην πόλη του; Πού θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον;

Ο Σωτήρης μιλάει με τρυφερότητα για την Υρώ Λούπη και ομολογεί πως είναι η «ισορροπία» του, αλλά και η μεγαλύτερη σχέση της ζωής του. Τέλος, αναφέρεται στην καθημερινή ραδιοφωνική του «καλημέρα» από τη συχνότητα του Happy 104 FM παρέα με τη Βίκυ Χατζάκη, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία με τον Γιώργο Μητσικώστα, που θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Τέλος, πριν φύγει φοράει τα ακουστικά και προσπαθεί με χιούμορ να μαντέψει όσα του λέει ο Γρηγόρης, χαρίζοντας στιγμές απείρου γέλιου.





Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

