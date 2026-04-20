Μάρτζυ Λαζάρου: «Δεν γνωρίζω αν θα έρθει το Στούντιο 4 στον ΣΚΑΪ»

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τη Λιάνα Ζημάλη παραχώρησε η Μάρτζυ Λαζάρου, η οποία μίλησε για την πορεία του “Weekend live”, αλλά και τις αλλαγές στο τηλεοπτικό πεδίο.

«Οι μέρες κυλούν όμορφα για εμένα κι εύχομαι να είναι το ίδιο μέχρι το τέλος της σεζόν», είπε αρχικά η Μάρτζυ Λαζάρου.

Η Μάρτζυ Λαζάρου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είναι πάρα πολύ καλό να σε σκέφτεται το κανάλι το οποίο είσαι, να συνεχίσεις αυτό που ξεκίνησες να κάνεις. Όμως δεν έχω να πω κάτι επίσημο ή έχει γίνει κάποια κουβέντα που να μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάτι.

Σίγουρα για του χρόνου, αν συνεχίσουμε, μπορεί να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, όπως αλλαγές, για να γίνουμε καλύτεροι».

Όσο για τη μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ που ακούγεται το τελευταίο διάστημα, η Μάρτζυ Λαζάρου είπε:

«Δεν το ξέρω αυτό αλλά ξέρουμε ότι μετά το Πάσχα πάντα ξεκινάει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και φουντώνει. Δεν γνωρίζω λοιπόν, αν θα έρθει το “Στούντιο 4” στον ΣΚΑΪ αλλά και να ήξερα δεν θα μπορούσα να το πω γιατί είμαι υπάλληλος του σταθμού».