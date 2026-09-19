Απόψε στο Mega η παράσταση «Ο Μπαχαλόγατος», με τον Μάρκο Σεφερλή

Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 22:10 στο MEGA την παράσταση «Ο Μπαχαλόγατος», του Μάρκου Σεφερλή.

Πρόκειται για μια επιθεώρηση που θα προβληθεί στο MΕGA και αντλεί έμπνευση από τον θρυλικό «Μπακαλόγατο» του χρυσού ελληνικού σινεμά, τον οποίο ο Μάρκος Σεφερλής θέλησε να μεταφέρει μέσω αυτής της παράστασης στη σύγχρονη πραγματικότητα της ακρίβειας και των τηλεπερσόνων.

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Με οδηγό τη σάτιρα, ο Μάρκος Σεφερλής σχολιάζει τη ζωή σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα μοιάζει να ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην υπερβολή και την αλήθεια.

Η παράσταση ξεκινά με μια θεαματική μουσικοχορευτική εισαγωγή και στη συνέχεια ο αεικίνητος κωμικός, ως σύγχρονος «Ζήκος», αναλαμβάνει να μας μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες, τις κοινωνικές παθογένειες, και όλα όσα μας ταλαιπωρούν. Στην πορεία ξεδιπλώνεται μια σειρά από αυτοτελή κωμικά σκετς: Μια φιλόδοξη μητέρα που πιέζει την κόρη της να υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις ώστε να εξασφαλίσει ευκολότερα μια θέση στη βιομηχανία του θεάματος, ένας αφηρημένος εκπρόσωπος του νόμου που αναζητά έναν διάσημο δραπέτη σε… ένα τηλεοπτικό πλατό, αλλά και ένας απελπισμένος σύζυγος που απειλεί να πέσει από το μπαλκόνι μετά από μια συζυγική απιστία, συνθέτουν μερικές μόνο από τις ιστορίες της παράστασης.

Τη σκυτάλη παίρνουν τρεις ηλικιωμένοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσλειτουργίες ενός δημόσιου νοσοκομείου, ένας αυταρχικός παίκτης που διεκδικεί τη νίκη σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων, καθώς και μια πληθωρική γυναίκα που μοιράζεται στην κάμερα χωρίς κανέναν ενδοιασμό τις πιο προσωπικές της στιγμές.

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Ο «Μπαχαλόγατος» επιστρατεύει το καθαρό, λαϊκό χιούμορ για να δείξει ότι ακόμα και όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να βρίσκονται σε πλήρη αταξία, η κωμωδία μπορεί να προσφέρει μια γερή δόση αισιοδοξίας.

«Markos by Night»: Μια τηλεοπτική εμπειρία με αυθεντικό θεατρικό παλμό, στο MEGA!

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Πετρόχειλος, Σάββας Τασίου, Σπύρος Ιωάννου, Θοδωρής Ρωμανίδης, Μαρία Πανουτσοπούλου, Μαρία Καρακίτσου

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα και στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος, Γιώργος Βάλαρης