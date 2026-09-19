Κρίνο και αγκάθι – πρώτα επεισόδια: Ο Μάρκος αποφυλακίζεται, 15 χρόνια μετά τον φόνο του Ηλία

Τη νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι», κάνει πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά.

Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές. Μια δυνατή ιστορία έρχεται στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

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Κρίνο και αγκάθι – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Ηλία Δρογούτη, ο καταδικασμένος για τον φόνο, Μάρκος Αρβανίτης, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Τριπόλεως και επιστρέφει στην Πλατανιά Αρκαδίας. Η είδηση σκορπά χαρά στους Αρβανιταίους, αλλά ξυπνά τον πόνο και την οργή στους Δρογουταίους, καθώς οι δύο οικογένειες κουβαλούν εδώ και χρόνια μια βαθιά έχθρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, η οικογένεια Δρογούτη πλήρωσε βαρύ τίμημα. Οι Αρβανιταίοι κατηγόρησαν τον Ηλία για κλοπή και ισχυρίστηκαν ότι ο Μάρκος τον σκότωσε σε άμυνα. Όλοι τούς γύρισαν την πλάτη και, για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να στείλουν την κόρη τους, Λευκή, σε ορφανοτροφείο. Τώρα, η επιστροφή του Μάρκου έρχεται να αναστατώσει ξανά την Πλατανιά, αφού, μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή, εμφανίζεται έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει. Ποια είναι και τι κρύβει η παρουσία της; Ο Μάρκος δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Τους ανακοινώνει πως θα την παντρευτεί. Και προς έκπληξη όλων, κανονίζει ο γάμος τους να γίνει την ίδια κιόλας μέρα…

Κρίνο και αγκάθι – Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο. Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν. Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο. Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους. Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους. Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

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Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE