Ο Γιάννης Νταλιάνης στο newsit.gr: Οι αποκαλύψεις για το «Κάμπινγκ» που έρχεται στο Mega και η «Ήμερη» του Ντοστογιέφσκι

Ο Γιάννης Νταλιάνης είναι από τους πιο ταλαντούχους κι αγαπημένους ηθοποιούς του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Στη «μικρή οθόνη» τον έχουμε απολαύσει σε σειρές με μυστήριο αλλά και δράματα εποχής. Φέτος όμως όλα αλλάζουν κι οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις υπόλοιπες πτυχές της τέχνης του, την οποία «ξεδιπλώνει» εδώ και δεκαετίες στο θεατρικό σανίδι. Ο γνωστός ηθοποιός θα κρατήσει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη νέα φιλόδοξη κωμωδία του ΜΕGA, με τίτλο «Κάμπινγκ». Η σειρά κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη.
Ο Γιάννης Νταλιάνης μίλησε στο newsit.gr για όλα! Φυσικά, μας αποκάλυψε όσα θα δούμε στο πολλά υποσχόμενο «Κάμπινγκ» του MEGA, όπου υποδύεται τον Τάσο, έναν πρώην τραπεζικό υπάλληλο που πήρε την απόφαση της εθελούσιας εξόδου για να ανοίξει ταβέρνα στο κάμπινγκ «Άλλος κόσμος» μαζί με τη γυναίκα του. Ο καταξιωμένος ηθοποιός δεν ασχολείται μόνο με μία μορφή τέχνης. Εκτός από την υποκριτική, καταπιάνεται με τη σκηνοθεσία και τη διασκευή κειμένων σπουδαίων δημιουργών. Παράλληλα, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του σε νέους ανθρώπους, ως δάσκαλος υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Φέτος, ταξιδεύει με την επιτυχημένη παράσταση «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», που έχει διασκευάσει και σκηνοθετεί, στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αμαλία στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Την προσωπική του ζωή επιλέγει να την φυλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο ομολογεί ότι οι κόρες του είναι οι μεγάλες αγάπες της ζωής του.
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Τηλεοπτικά σας έχουμε απολαύσει σε πολλούς δραματικούς ρόλους. Φέτος είπατε «ναι» στην κωμωδία και θα σας απολαύσουμε στη νέα κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ». Τι σας έκανε να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση;
Ναι, τηλεοπτικά συνήθως οι ρόλοι που έχω υποδυθεί είναι είτε δραματικοί είτε σε αστυνομικές ιστορίες, εκεί έχω δώσει το στίγμα, αλλά έχω προϋπηρεσία στο θέατρο, έχοντας κάνει και αρκετά κωμικά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν έχω συνεργαστεί για δυο – τρία χρόνια με τον Γιάννη Ζουγανέλη στο «Αχ Μαρία». Είμαστε φίλοι και κουμπάροι με τον Γιάννη, έχω βαφτίσει την Ελεωνόρα. Εκεί πέρα μαθήτευσα με τον Γιάννη σε πολλά, σε μια άμεση κωμωδία απέναντι στον κόσμο. Ήμουν στο «Αχ Μαρία», αυτό το περιβόητο, το περίφημο αυτό μαγαζί της δεκαετίας του ’80. Άρα την έχω μάθει την κωμωδία. Ξέρετε, ακόμα και στους δραματικούς ρόλους, θέλω πάντα να υπάρχει και μια διάσταση κωμική, να υπάρχει χιούμορ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σαν στοιχείο ανακούφισης.
Στην πρόταση που μου έγινε για να είμαι στο «Κάμπινγκ» είπα το «ναι» γιατί πρώτα θα συνεργαζόμουν με εξαιρετικούς επαγγελματίες. Επίσης, ήταν ένα πολύ ωραίο σενάριο και μου άρεσε και η διαδρομή του ρόλου. Με τη Μπέσσυ Μάλφα υποδυόμαστε το ζευγάρι και ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους ήρωες. Σε αυτήν την κωμωδία, στο γέλιο σε οδηγούν οι καταστάσεις, δεν το εκμαιεύει, ούτε το πιέζει, το κωμικό στοιχείο βγαίνει από μόνο του. Είναι ήδη από γραφής καλό και για τον λόγο αυτόν η σειρά μπορεί να ξεχωρίσει.
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Είχατε και την ανάγκη να κάνετε κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση;
Πάντοτε υπάρχει αυτή η ανάγκη. Πάντοτε είναι καλό να αλλάζεις με κάποιον τρόπο, αν και η τηλεόραση απαιτεί συνήθως να έχεις την ίδια εικόνα. Ίσως σε έχουν συνηθίσει και θέλουν κάτι παρόμοιο. Υπάρχει και αυτό, αλλά από την άλλη σίγουρα και για μας τους ηθοποιούς και για τον κόσμο είναι καλό να επανέρχεσαι με κάτι διαφορετικό.
Τι μπορούμε να αποκαλύψουμε για το «Κάμπινγκ»; Τι θα δει ο κόσμος;
Όπως έχετε δει και από τα τρέιλερ το «Κάμπινγκ» μας λέγεται «Άλλος κόσμος» – ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό! Είναι μια μικρή κοινωνία μέσα σε αυτό το κάμπινγκ. Έχει στηθεί ένα πολύ όμορφο σκηνικό, ένας ολόκληρος χώρος εκεί στο Χαϊδάρι, σε φυσικό περιβάλλον, που φιλοξενεί τα περισσότερα γυρίσματα. Έχει στηθεί ένα κανονικό κάμπινγκ με τα όλα του, με τα τροχόσπιτά του και, φυσικά, την ταβέρνα, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί πολλά διαδραματίζονται εκεί πέρα. Αυτό το μαγαζί το έχουμε ανοίξει μαζί με την Μπέσυ Μάλφα. Ως πρώην τραπεζικοί που βγήκαμε στη σύνταξη, αποφασίσαμε να κάνουμε τη δουλειά των ονείρων μας: με τα χρήματα που μαζέψαμε, να φύγουμε από την καθημερινότητα της τράπεζας και να ανοίξουμε ένα ωραίο ταβερνάκι. Αυτό το όνειρο όμως, όσο μπορώ να αποκαλύψω, δυστυχώς μετατρέπεται μερικές φορές σε εφιάλτη για δύο λόγους.
Πρώτον, η ταβέρνα δεν πάει καλά, επειδή απλούστατα η μαγείρισσα – η Στέλλα, δηλαδή η Μπέσυ Μάλφα – δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά στη μαγειρική, πράγμα που η ίδια δεν το αποδέχεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς καβγάδες μεταξύ μας. Δεύτερον, παρουσιάζονται πολλά τρέχοντα προβλήματα, καθώς η ιστορία κρύβει έντονα αστυνομικά στοιχεία, στοιχεία θρίλερ και μυστήριο.