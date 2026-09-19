Netflix: Οι σειρές που ήρθαν για να μας καθηλώσουν – Δείτε τα «The Gentlemen», «Χάος» και «The Fixers»

Με 23 σειρές (νέες ή καινούριες σεζόν) υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο το Netflix. Η γνωστή πλατφόρμα streaming φέρνει για την αρχή του φθινοπώρου κωμωδίες, σειρές δράσεις ή ρομαντικές κομεντί, ικανοποιώντας τα γούστα και των πιο απαιτητικών.

Οι σειρές που ξεχωρίζουν για αυτόν τον μήνα στο Netflix είναι η 5η σεζόν του «Χάος», το «Stranger Things: Ιστορίες του’85: Σεζόν 2», το «Μέδουσα: Σεζόν 2» αλλά και η δεύτερη σεζόν του «The Gentlemen».

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Ταυτόχρονα, τα Lovesick, The Perfect Lie, The Dol και The Fixers θα μας καθηλώσουν στον καναπέ.

Ακολουθούν περιλήψεις και trailers των νέων σειρών που μπήκαν στο Netflix.

Ο Καημός του Έρωτα

Lovesick

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Διαθέσιμο

Κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης, η Εμίλια κυνηγά το όνειρο να γίνει γιατρός, αψηφώντας τις συμβάσεις ενώ αναζητά την αγάπη, τον σκοπό και την ανεξαρτησία.

The Gentlemen: Σεζόν2

Διαθέσιμο

Ο Έντι σχεδιάζει την επέκταση της ακμάζουσας αυτοκρατορίας του, με ή χωρίς την έγκριση του Μπόμπι. Η Σούζι αναζητά έναν νέο τρόπο να επεκτείνει τις δραστηριότητές τους.

Earle Meets World

Διαθέσιμο

Το απόλυτο it girl της Gen Z, Άλιξ Ερλ, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Μπορεί να ισορροπήσει την εκτοξευόμενη επιχειρηματική της αυτοκρατορία με τον αυθόρμητο, αφιλτράριστο και χαοτικό χαρακτήρα της εικοσάχρονης που έκανε την Αμερική να την αγαπήσει;

Τώρα μεταφέρει την αυθεντική της τρέλα από τη σελίδα “Για εσάς” στην τηλεόραση… και τίποτα δεν μένει εκτός.

DANG!

Διαθέσιμο

Όταν η αδερφή τους, η Ρούθι, τα τινάζει όλα στον αέρα, ο Άντριου και η Γιούνις τής μαθαίνουν τη χαρά των ατελειών και εκείνη τους βοηθά να ενηλικιωθούν.

Χάος: Σεζόν 5

Fauda: Season 5

Διαθέσιμο

Ο Ντορόν αντιμετωπίζει τους εσωτερικούς του δαίμονες και νέους εχθρούς, όταν η ανεπίσημη αποστολή εκδίκησης στη Μασσαλία τον μπλέκει σε μια επικίνδυνη μυστική επιχείρηση.

Λυκοφιλίες

The Perfect Lie

Διαθέσιμο

Όταν ένα μέλος μιας παρέας χάνει τη ζωή του σε μια φωτιά, τέσσερα φαινομενικά τέλεια ζευγάρια αναγκάζονται να αμφισβητήσουν όλα όσα νόμιζαν ότι ήξεραν το ένα για το άλλο.

Όταν η Κάρεν μετακομίζει με την οικογένειά της στο Μπέργκεν, γίνονται θερμά δεκτοί σε μια λέσχη δείπνων, μια ελκυστική παρέα φίλων που απολαμβάνει στο έπακρο έναν πολυτελή και ηδονιστικό τρόπο ζωής. Μέχρι που μία από τις πολυτελείς βίλες τυλίγεται στις φλόγες και ο φίλος τους, ο Έβερτ, βρίσκει τραγικό θάνατο.

Η σύζυγος και τα παιδιά του σώζονται από θαύμα. Σύντομα, η Κάρεν ανακαλύπτει ότι η στενή τους φιλία βασίζεται σε ψέματα. Όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Έτσι, η Κάρεν αποφασίζει να αναζητήσει την αλήθεια — αλλά με τι τίμημα;

Crew Girl

Διαθέσιμο

Μετά από ένα σκάνδαλο, η έφηβη κωπηλάτρια Τίγκαν μετακομίζει σε μια μικρή πόλη και μπαίνει στην ανδρική ομάδα κωπηλασίας ενός ιδιωτικού σχολείου, φέρνοντας τα πάνω κάτω.

Η δεκαεξάχρονη Τίγκαν Τάο ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στο μονό σκιφ, αλλά ένα οικογενειακό σκάνδαλο έφερε τα πάνω κάτω στο μέλλον της. Αναγκασμένη να μετακομίσει στην Ανατολική Ακτή, η Τίγκαν ξεκινά από την αρχή στο διάσημο Ίστον Πρεπ, όπου δεν είναι απλώς μια απόκληρη, αλλά έχει κολλήσει στην ακτή – δεν υπάρχει γυναικεία ομάδα κωπηλασίας. Ο μόνος τρόπος να μπει στο νερό είναι να αναλάβει το τιμόνι της διαβόητα δυσλειτουργικής ομάδας των αγοριών του σχολείου ως πηδαλιούχος.

Μπλεγμένη σε έναν κόσμο πλούσιων οικογενειών και σκληρού ανταγωνισμού, η Τίγκαν πρέπει να βρει έναν τρόπο να ηγηθεί μιας ομάδας που δεν τη θέλει και με κάποιο τρόπο να ενώσει τα μέλη της. Καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει τις δικές της φιλοδοξίες για την κωπηλασία, τις απαιτήσεις της ομάδας των αγοριών και τις κλιμακούμενες δυσκολίες της οικογένειάς της, βρίσκεται επίσης απροσδόκητα παγιδευμένη στην τροχιά των δύο πιο ανταγωνιστικών αντιπάλων της ομάδας: του αλαζόνα αρχηγού, Τζος Ρέτζις, και του ήσυχου αλλά ιδιαίτερα φιλόδοξου, Καμ Ντίλντζερ.

Σε Κώμα

Stolen Heartbeats

Διαθέσιμο

Η Αναμπέλ πέφτει σε κώμα. Μαζί με τον Ραφαέλ, έναν νοσοκόμο που ακούει τους νεκρούς, πρέπει να παλέψουν για να μείνει ζωντανή προτού τη βρουν οι εχθροί της.

Η Κούκλα

The Doll

Διαθέσιμο

Ένας αυτοδημιούργητος έμπορος παλεύει με τον έρωτά του για μια δυναμική αριστοκράτισσα σε αυτή τη σύγχρονη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Μπολέσουαφ Πρους.

Οδηγούμενος από έντονη φιλοδοξία, ο Στάνισλαβ είναι αποφασισμένος να αναρριχηθεί στην κοινωνική κλίμακα και η εμμονική του αγάπη για την Ιζαμπέλα γίνεται μια πύλη προς τον κόσμο που λαχταρά να κατακτήσει. Η Ιζαμπέλα, με τη σειρά της, αγωνίζεται να απελευθερωθεί από τα άκαμπτα δεσμά της αριστοκρατικής τάξης και να ορίσει τη δική της θέση σε μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία.

Ο ισχυρός δεσμός μεταξύ τους αιωρείται ανάμεσα σε ένα βαθύ ταξικό χάσμα, μια εμμονή, μια λαχτάρα για ελευθερία και τη σαγηνευτική δύναμη του πλούτου. Μια σύγχρονη επανερμηνεία ενός κλασικού έργου της πολωνικής λογοτεχνίας.

Οι Καθαριστές

The Fixers

Διαθέσιμο

Ένας πρώην γκάνγκστερ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση συνεργάζεται με τον γιο ενός αδίστακτου πολιτικού για να διαχειριστούν τα βρόμικα μυστικά σημαντικών πελατών και από τις δύο πλευρές του νόμου.

Ο Φέλιξ Τσιάνγκ, ένας καταχρεωμένος γκάνγκστερ που περνά κρίση μέσης ηλικίας, στρατολογείται απροσδόκητα από μια μυστηριώδη οργάνωση γνωστή ως Τσινγκ Χε για να γίνει Καθαριστής. Δρώντας σε κοινή θέα από τον αιωνόβιο ναό Τσινγκ Χε, τα μέλη της λύνουν διακριτικά δύσκολα προβλήματα για εγκληματίες, πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ελίτ και οποιονδήποτε άλλον αδυνατεί να τα διαχειριστεί μόνος του…

Ο Φέλιξ συνεργάζεται με τον Λούις Χσουέ (Σου Λου), τον αλαζονικό γόνο μιας πολιτικής οικογένειας. Το αταίριαστο δίδυμο συγκρούεται σε κάθε βήμα, ενώ η αινιγματική Καθαρίστρια Μίνα Σεν (Ρετζίνα Λέι) περιπλέκει επανειλημμένα τις αποστολές τους. Καθώς προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος, ο παλιός αντίπαλος της Τσινγκ Χε, η Γιε Γιουέ Τονγκ, ενώνει τις δυνάμεις της με άλλες παρατάξεις σε μια ολομέτωπη προσπάθεια να καταστρέψει την υπόγεια τάξη που η Τσινγκ Χε διατηρεί εδώ και έναν αιώνα.

Πλαστική Ομορφιά

Plastic Beauty

Διαθέσιμο

Όταν μια χαρισματική χειρουργός στα επείγοντα περνά στην αισθητική ιατρική, η σύγκρουσή της με έναν διάσημο γιατρό αποκαλύπτει την απληστία και τα πάθη πίσω από τη λάμψη.

Στο επίκεντρο του “Πλαστική Ομορφιά” βρίσκεται η Φούμι Νούματα (Μαγιού Ματσουόκα), μια ταλαντούχα χειρουργός με πάθος να σώζει ζωές μέσω της ιατρικής. Όταν οι συνθήκες την αναγκάζουν να αφήσει τη γενική χειρουργική και να στραφεί στην αισθητική ιατρική, έρχεται σε σύγκρουση με τη Ριν Τόγιαμα (Ρίισα Νάκα), μια διάσημη χειρουργό αισθητικής που θεωρεί την ομορφιά μια μορφή σωτηρίας.

Μέσα από τη σύγκρουσή τους, αλλά και μέσα από τις ιστορίες ασθενών που έχουν παγιδευτεί στην προσπάθεια να αγγίξουν τη τελειότητα, η σειρά ξεδιπλώνει τις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πιέσεις που κρύβονται πίσω από την έκρηξη της αισθητικής ιατρικής.

Με φόντο τον λαμπερό κόσμο της βιομηχανίας αισθητικής ιατρικής της Ιαπωνίας, το “Πλαστική Ομορφιά” είναι ένα οπτικά εντυπωσιακό και συναισθηματικά καθηλωτικό ανθρώπινο δράμα που εξετάζει τη γοητεία της ομορφιάς, αλλά και το τίμημά της.

Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν

Monster: The Lizzie Borden Story

Διαθέσιμο

Παγιδευμένη σε ένα σκληρό οικογενειακό περιβάλλον της βικτωριανής εποχής, η Λίζι Μπόρντεν δολοφονεί τους γονείς της με τσεκούρι σε ένα φρικιαστικό έγκλημα που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα.

Stranger Things: Ιστορίες του’85: Σεζόν2

Stranger Things: Tales From ’85: Season 2

Διαθέσιμο

Καθώς πλησιάζει ο Άγιος Βαλεντίνος, η παρέα ερευνά την αλήθεια πίσω από φαντάσματα και ένα σμήνος αλλόκοτων πλασμάτων που σκορπούν χάος στην πόλη.

Minerva Academy

22/09/2026

Στο στρατιωτικό λύκειο Μινέρβα, έφηβοι δόκιμοι αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό και τις οικογενειακές πιέσεις, ενώ ένας νεαρός αναζητά τον χαμένο φίλο του.

Το Minerva Academyείναι μια εφηβική δραματική σειρά που διαδραματίζεται σε ένα στρατιωτικό λύκειο της Νάπολης. Είναι ένας κόσμος που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή, όπου οι μαθητές ξυπνούν χαράματα για την έπαρση της σημαίας, όπου τα κινητά τηλέφωνα και τα πολιτικά ρούχα δεν επιτρέπονται και όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατιωτική τακτική και μαθήματα ξιφασκίας. Είναι ένας κόσμος όπου οι ερωτικές σχέσεις απαγορεύονται και κάθε λάθος έχει πολύ υψηλό τίμημα.

Πρωταγωνιστές της σειράς είναι ο Σάλβο (Σίρο Μινόπολι), ένα αγόρι που μεγάλωσε σε ανάδοχη οικογένεια και μπήκε στη σχολή για να ανακαλύψει την αλήθεια για την τύχη του καλύτερού του φίλου, ο Βιντσέντσο (Μπιάτζο Βεντίτι), που θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα, και η Καμίλα (Μαργκερίτα Μπουονκριστιάνι), ένα κακομαθημένο κορίτσι από το Μιλάνο που στάλθηκε εκεί από τον πατέρα της για να συνετιστεί.

Το Minerva Academy καταπιάνεται και με τους ενήλικες, τους αξιωματικούς και τους πολιτικούς εκπαιδευτικούς που βρίσκονται εκεί για να εκπαιδεύσουν τους νέους, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους, τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους. Στο στρατιωτικό λύκειο Minerva Academy, οι μαθητές ωθούνται στα όριά τους και ανακαλύπτουν απρόσμενες πτυχές του εαυτού τους. Κάθε νέος εκεί έχει φιλοδοξίες και όνειρα.

Η σχολή δεν θα τους βοηθήσει να τα πραγματοποιήσουν. Θα τους κάνει να καταλάβουν αν είναι πράγματι αυτά που θέλουν. Με λίγα λόγια, θα τους βοηθήσει να ενηλικιωθούν.

Habeas Corpus

23/09/2026

Μια διακεκριμένη καθηγήτρια νομικής ηγείται μια ομάδας φοιτητών για να αποδείξει την αθωότητα ενός καταδίκου, ξεσκεπάζοντας αλήθειες που δοκιμάζουν τις αξίες τους.

Αναζητώντας εξιλέωση για τα λάθη του παρελθόντος, η Ινές, μια δυναμική πρώην δικηγόρος ποινικού δικαίου και πλέον καθηγήτρια πανεπιστημίου, αναλαμβάνει να βοηθήσει έναν άδικα φυλακισμένο νεαρό, χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους φοιτητές που έχουν αναλάβει να τη βοηθήσουν βρίσκεται η αμείλικτη Μαρίνα, το βασικό θύμα του λάθους της Ινές, που είχε ως αποτέλεσμα να φυλακιστεί άδικα η ίδια της η μητέρα.

Το Χρυσό Δελτίο του Γουόνκα

Wonka’s The Golden Ticket

23/09/2026

Σε αυτό το πρωτότυπο ριάλιτι, τυχεροί παίκτες μπαίνουν στη σοκολατοποιία Γουόνκα και έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα παιχνίδια, δοκιμασίες και πειρασμούς.

Δώδεκα τυχεροί κάτοχοι του Χρυσού εισιτηρίου, ο καθένας συνοδευόμενος από ένα άτομο της επιλογής του, θα περάσουν τις πύλες του θρυλικού εργοστασίου σοκολάτας του Γουόνκα και θα βρεθούν σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, γλυκές σκανταλιές και απρόβλεπτες προκλήσεις. Εκεί, οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από παιχνίδια, δοκιμασίες και πειρασμούς εμπνευσμένους από τον Γουόνκα, σχεδιασμένους να δοκιμάσουν όχι μόνο τη σωματική και νοητική τους αντοχή, αλλά και τον χαρακτήρα και τις ηθικές τους αξίες.

Σε αυτό το μοναδικό κοινωνικό πείραμα, οι παίκτες θα περιπλανηθούν στο αλλόκοτο και απρόβλεπτο σύμπαν του εργοστασίου, αναγκασμένοι να προσαρμόζονται διαρκώς, να καταστρώνουν στρατηγικές και να αντιμετωπίζουν το άγνωστο, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν το ένστικτο, την ανθεκτικότητα και την ψυχραιμία που απαιτούνται για να επιβιώσουν μέσα στο χάος. Στο τέλος, μόνο ένας διαγωνιζόμενος θα έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει το βραβείο του Γουόνκα που θα του αλλάξει τη ζωή.

Ένας Άλλος Κόσμος

A Different World

24/09/2026

Οι Θλιμμένοι Μου Νεκροί

My Sad Dead

24/09/2026

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαριάνα Ενρίκες, αυτή η μίνι σειρά σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαρέιν ακολουθεί την Έμα, μια 60χρονη γιατρό που μπορεί να βλέπει και να ακούει τους νεκρούς. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Έμα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την ανιψιά της, Τζούλι, η οποία έχει το ίδιο ανησυχητικό χάρισμα. Ύστερα από ένα δυσοίωνο γεγονός, κάτι αρχίζει να αλλάζει στη γειτονιά.

Οι γείτονες αρχίζουν να αισθάνονται παρουσίες και αναμνήσεις να επιστρέφουν με αφόρητη ένταση και έρχονται αντιμέτωποι με όσα πίστευαν πως είχαν θαφτεί. Η Έμα θα προσπαθήσει να κατανοήσει την έκταση του χαρίσματος της Τζούλι, όμως η επιστροφή των νεκρών φέρνει μαζί και ενοχές, οικογενειακά μυστικά και πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ ολοκληρωτικά.

Θανάσιμη Πλάνη

Delusion

24/09/2026

Ένας μοναχικός συγγραφέας ανακαλύπτει ότι κάποιος έχει κλέψει την ταυτότητά του και συμμαχεί με έναν αδίστακτο τοκογλύφο για να πάρει πίσω τη ζωή του από το “ποντίκι”.

Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Το Στερνό Πρόβλημα

The Final Problem

25/09/2026

Ένας ξεπεσμένος ηθοποιός βασίζεται στον διάσημο ντετέκτιβ που υποδύθηκε στο παρελθόν για να εξιχνιάσει έναν φόνο σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο όπου όλοι είναι ύποπτοι.

Την άνοιξη του 1959, δεκατρείς άνθρωποι ξεμένουν εξαιτίας μιας καταιγίδας σε ένα μικρό νησί κοντά στη Μαγιόρκα. Κανείς δεν φαντάζεται τι θα συμβεί στη συνέχεια στο μικρό ξενοδοχείο όπου μένουν: η Ελίσα Μάντερ, μια διακριτική τουρίστρια από την Αγγλία, βρίσκεται νεκρή. Ενώ αρχικά το συμβάν μοιάζει με αυτοκτονία, σύντομα αποκαλύπτονται σημάδια που υποδεικνύουν κάτι πιο ανησυχητικό: φόνο.

Ο Μπαζίλ, ένας συνταξιούχος ηθοποιός που κάποτε έπαιζε τον Σέρλοκ Χολμς στη μεγάλη οθόνη, αναλαμβάνει –χωρίς σχεδόν να το θέλει– να αποκαλύψει τι συνέβη. Σε ένα μέρος από όπου κανείς δεν μπορεί να φύγει, και το οποίο κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει, όλοι οι καλεσμένοι και οι υπάλληλοι θεωρούνται ύποπτοι ενός εγκλήματος που κάθε λεπτό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και μπερδεμένο από αυτό που όλοι φαντάστηκαν στην αρχή.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: ΣΤΑΔΙΟ 2-3

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2nd-3rd STAGE

25/09/2026

Ο Τζόνι κι ο Τζάιρο προχωρούν στο ΣΤΑΔΙΟ 2, όπου διασχίζουν μια έρημο. Απειλητικά περιστατικά κι αντιφατικά κίνητρα δείχνουν ότι ο αγώνας δεν είναι μια απλή αναμέτρηση.

Η Αρένα

The Arena

30/09/2026

Οι Σιρίλ Γκαν, Σεντρίκ Ντουμπέ και Μπενουά Σεντ Ντενί περνούν 38 ερασιτέχνες αθλητές ΜΜΑ από σκληρές δοκιμασίες με έπαθλο €100,000 κι ένα επαγγελματικό συμβόλαιο.

Μέδουσα: Σεζόν 2

Medusa: Season 2

30/09/2026

Ένας θανάσιμος εχθρός απειλεί τη Μέδουσα από τις σκιές, καθώς η Μπάρμπαρα Ιδάλγο δίνει μάχη για τον έλεγχο της εταιρείας και την οικογενειακή εξουσία.