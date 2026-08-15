Συμβαίνει τώρα:
Media

Ο Τάσος Αρνιακός στο δυναμικό του Action 24

Από τις 31 Αυγούστου θα παρουσιάζει καθημερινά τον καιρό
Τάσος Αρνιακός
Ο Τάσος Αρνιακός
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Action 24 υποδέχτηκε στο δυναμικό του τον Τάσο Αρνιακό, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.

Με πολυετή εμπειρία στην πρόγνωση του καιρού και το μοναδικό, άμεσο και χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τάσος Αρνιακός από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των τηλεθεατών του Αction 24, μεταφέροντας με αξιοπιστία και απλό τρόπο όλες τις εξελίξεις για τον καιρό.

Από τις 31 Αυγούστου, ο Τάσος Αρνιακός θα προσφέρει καθημερινά ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με τη γνώση, την εμπειρία και την ξεχωριστή επικοινωνία που τον χαρακτηρίζει, ο Τάσος Αρνιακός αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
97
73
65
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo