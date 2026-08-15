Νόμοι της καρδιάς – επόμενα επεισόδια: H Αζρά συνειδητοποιεί ότι τρέφει συναισθήματα για τον Εφέ

Συνεχίζεται να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς», φέρνοντας στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 03 έως την Παρασκευή 07 Αυγούστου, στις 14:50.

Έχει γίνει πια φανερό ότι η Αζρά τρέφει συναισθήματα για τον Εφέ. Όσο όμως δεν το παραδέχεται, τόσο αυξάνεται η δική του ανυπομονησία να την πλησιάσει. Η Σανέμ ακούει την καρδιά της και επιλέγει τον Μπορά – το κεφάλαιο Ουράλ δεν θα ξανανοίξει ποτέ γι’ αυτή.

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Νόμοι της καρδιάς – Δευτέρα 17 Αυγούστου

Επεισόδιο 29ο: Το σχέδιο της Αζρά και του Εφέ πέτυχε: ο Χαλούκ συνελήφθη και ομολόγησε την ενοχή του και για τους δύο θανάτους, του Γιλντιρίμ και της Μπουκέτ. Όμως, αυτή η επιτυχία δεν είναι αρκετή για να κρατήσει την Αζρά μόνιμα στο επάγγελμα. Επιστρέφει και πάλι στο καφέ της Γκιουνές και προσπαθεί να ζήσει μια ήρεμη ζωή μακριά από εντάσεις. Η Τσολπάν θέλει να βοηθήσει την Αζρά να ξαναγίνει ο φιλόδοξος και δυναμικός εαυτός της και για να το πετύχει θα χρησιμοποιήσει ως δέλεαρ μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Τζεϊχούν και η Γιασεμίν Οζντεμίρ είναι ένα ζευγάρι με τεράστια οικονομική επιφάνεια και επιρροή και χρειάζονται κάποιον να τακτοποιήσει ένα νομικό τους θέμα με απόλυτη διακριτικότητα. Η Τσολπάν θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση είναι ό,τι πρέπει για να την αναλάβει η Αζρά μαζί με τον Εφέ. Ελπίζει πως αυτό θα της δώσει πίσω την αυτοπεποίθησή της, ίσως ακόμα και έναν νέο φίλο στο πρόσωπο του Εφέ.

Νόμοι της καρδιάς – Τρίτη 18 Αυγούστου

Επεισόδιο 30ο: Η Αζρά συνειδητοποιεί ότι η υπόθεση Τζεϊχούν και Γιασεμίν Οζντεμίρ όχι μόνο δεν θα λυθεί εύκολα, αλλά ίσως και να γίνει η καταστροφή της. Απ’ ό,τι φαίνεται, το ζευγάρι χρησιμοποίησε την Αζρά και τον Εφέ για τους δικούς του σκοτεινούς σκοπούς, και τώρα η Αζρά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες: οι Οζντεμίρ μηνύουν για οικονομική ζημία, και αυτή προσωπικά αλλά και το γραφείο Ερμάν Αρσέν. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ αναλαμβάνει μία νέα υπόθεση. Πρόκειται για έναν άντρα που χρησιμοποιεί ψεύτικες ταυτότητες σε σάιτ γνωριμιών για να εξαπατά ανυποψίαστες γυναίκες, να κάνει σχέση μαζί τους και να τις εκμεταλλεύεται οικονομικά. Για να τον παγιδεύσει, η Σανέμ θα κάνει δικό της λογαριασμό στο ίδιο σάιτ. Ο Μπορά διαφωνεί με τη μέθοδο της Σανέμ να αγνοεί πάντα τα ρίσκα και να δίνει το 100% της σε κάθε υπόθεση. Όμως η Σανέμ δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Μπορά νιώθει τόση έλξη γι’ αυτή.

Νόμοι της καρδιάς – Τετάρτη 19 Αυγούστου

Επεισόδιο 31ο: Η υπόθεση Οζντεμίρ κλείνει ευνοϊκά για την Αζρά, αφού καταφέρνει να αποδείξει ότι έχει πέσει θύμα σκευωρίας και έτσι η μήνυση εναντίον της ακυρώνεται. Η Τσολπάν είχε υποσχεθεί μια μεγάλη χάρη στον Εφέ, αν τη βοηθήσει να φέρουν την Αζρά πίσω στη δικηγορία. Τώρα που το πέτυχαν, ήρθε η στιγμή να της ζητήσει αυτή τη χάρη. Αυτό που θέλει ο Εφέ είναι να προσληφθεί στο γραφείο της η πρώην σύζυγός του. Αργότερα, η Τσολπάν και ο Ερμάν ανακαλύπτουν ότι η σχέση του Μπορά με τη Σανέμ έχει προ πολλού ξεπεράσει τα επαγγελματικά όρια, και αυτό θα αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Τέλος, η Αζρά ζητά τη βοήθεια του Εφέ για ένα θέμα όχι επαγγελματικό, αλλά προσωπικό και σχετικό με τον μικρό της γιο, τον Ερέν. Ο Εφέ δέχεται, με αντάλλαγμα τη δική της βοήθεια σε άλλη μια υπόθεση διαζυγίου.

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Νόμοι της καρδιάς – Πέμπτη 20 Αυγούστου

Επεισόδιο 32ο: Ο Εφέ έχει ένα λεπτομερές σχέδιο και κάθε κίνηση που κάνει, έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο λόγος που ανάγκασε την Τσολπάν να προσλάβει την πρώην σύζυγό του, τη Χαντέ, στο γραφείο, είναι για να τη βγάλει από το ψυχολογικό τέλμα στο οποίο έχει πέσει η Χαντέ, μετά την απώλεια της κόρης τους πριν από πέντε χρόνια. Το επόμενο στάδιο στο σχέδιο του Εφέ, είναι να βάλει την Αζρά και τη Χαντέ να διαξιφιστούν από τις αντίπαλες πλευρές ενός δύσκολου διαζυγίου. Πιστεύει ότι αυτός ο ανταγωνισμός είναι ό,τι ακριβώς χρειάζονται και οι δύο γυναίκες για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Όμως σύντομα, η Αζρά θα καταλάβει το σχέδιο του Εφέ και θα νιώσει προδομένη από τον τρόπο που τη «χρησιμοποίησε». Τέλος, η Σανέμ παίρνει ξαφνικά μήνυμα ότι ο Ουράλ επιστρέφει από τη Γερμανία. Παλιά συναισθήματα ξυπνούν και πάλι και ο Μπορά αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει…

Νόμοι της καρδιάς – Παρασκευή 21 Αυγούστου

Επεισόδιο 33ο: Η Αζρά και ο Εφέ αναλαμβάνουν μαζί άλλη μια ασυνήθιστη υπόθεση. Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο, ένας άντρας πέφτει σε κώμα. Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, ξυπνά σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο: η σύζυγός του τον έχει εγκαταλείψει και έχει παντρευτεί τον καλύτερό του φίλο. Οι νομικές αλλά και οι συναισθηματικές συνέπειες είναι τεράστιες – Αζρά και Εφέ ξεκινούν αμέσως τις έρευνες για την υπόθεση. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει πια φανερό ότι η Αζρά τρέφει συναισθήματα για τον Εφέ. Όσο όμως δεν το παραδέχεται, τόσο αυξάνεται η δική του ανυπομονησία να την πλησιάσει. Η Σανέμ ακούει την καρδιά της και επιλέγει τον Μπορά – το κεφάλαιο Ουράλ δεν θα ξανανοίξει ποτέ γι’ αυτή. Όμως η κα. Τσολπάν ακόμα δεν έχει πειστεί ότι τα συναισθήματα του Μπορά για τη Σανέμ είναι αληθινά. Έτσι, βάζει τον Γιαλίν να τους παρακολουθεί για να διαπιστώσει τις πραγματικές του προθέσεις για την κόρη της.