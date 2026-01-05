Desi G: Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι για την Eurovision που να τα θυμίζει

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, Desi G, που γεννήθηκε στον Καναδά, θα παρουσιάσει το τραγούδι της με τίτλο «Aphrodite» στον ελληνικό τελικό της Eurovision, με στόχο να καταφέρει να ξεχωρίσει.

Η νεαρή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα (04.01.2025) καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στο τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, θέλοντας να μπορέσει να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. Η Desi G έχει μεγαλώσει στο Βανκούβερ αλλά λατρεύει την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω λόγια. Eίμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων», είπε για την Eurovision.

«Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Ελλάδα. Η μαμά μου απ’ τη Σκόπελο και ο πατέρας μου είναι απ’ την Αλόννησο. Γνωριζόντουσαν από εδώ, ερωτεύτηκαν και το ένα έφερε το άλλο και μετακόμισαν στον Καναδά και απέκτησαν εμένα», αποκάλυψε για την καταγωγή της.

«Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα!», είπε ακόμα για το τραγούδι «Aphrodite.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μεγάλωσα με την οικογένειά απ’ την Ελλάδα. Προσπαθούσαμε κι ερχόμασταν τα καλοκαίρια, έχω συγγενείς εδώ. Πάντα διαλέγω την Ελλάδα. Μου αρέσει ο ήλιος, η μουσική, η κουλτούρα», είπε ακόμα για την αγάπη της για τη χώρα μας.

«Θα μείνω εδώ όλον τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Δεν θα επιστρέψω στον Καναδά. Είμαι εδώ με τη μαμά μου. Έχω δύο μεγαλύτερα υιοθετημένα αδέρφια», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Έβγαλα το πρώτο δίσκο όταν ήμουνα 11 χρονών. Είχε επιτυχία, είμαι ευγνώμων. Νιώθω τόσο τυχερή για όλες τις ευκαιρίες που είχα» πρόσθεσε η Desi G.

Όσο για το πώς έμαθε ότι το τραγούδι της προκρίθηκε μαζί με τα άλλα 27, η νεαρή καλλιτέχνιδα είπε: «Κοιμόμουν κι ήρθε η μαμά μου στο δωμάτιό μου και μου είπε “Βρε Δεσπούλα, ξύπνα!”. Και της λέω “τι θες μαμά, τι γίνεται;”. “Η ΕΡΤ είναι στο τηλέφωνο!”, ,μου λέει».

Επίσης, η Desi G δήλωσε ότι θαυμάζει καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου.