Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η Χλόη διώχνει τον Πέτρο από το σπίτι με την στήριξη της Θάλειας

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 03 Ιουνίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 02 Ιουνίου

O Πέτρος ξεσπά στη Χλόη και της αποκαλύπτει πως γνωρίζει την αλήθεια για την πατρότητα του Κυριάκου. Παράλληλα την κακολογεί στο Νικόλαο και του αποκαλύπτει πτυχές τους παρελθόντος τους, οδηγώντας τη σύγκρουσή τους στα άκρα. Η Χλόη τελικά τον διώχνει από το σπίτι με την στήριξη της Θάλειας, που ελπίζει να ησυχάσουν οι εντάσεις στο σπίτι. Τα νέα για την επιστροφή της Σοφίας στη Στέρνα ωστόσο της προκαλούν φόβο για μια νέα αναστάτωση. Στο μεταξύ, η Ελένη ενημερώνει πλήρως την Άννα για το σχέδιο της και για τον πραγματικό ρόλο και τα κίνητρα του Περικλή. Κι ενώ ο Νικόλαος παραμένει στο πλευρό της Χλόης παρά τις αποκαλύψεις του Πέτρου και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα μαζί της, ο Παύλος συλλαμβάνεται για όλα του τα εγκλήματα, μαζί με τον Τάσο και τον Βαζούρα. Ο Βεργάδης σπεύδει να τον βοηθήσει, τού ξεκαθαρίζει όμως πως αυτήν τη φορά ίσως να μην μπορεί να τον σώσει.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 03 Ιουνίου

Στη χωροφυλακή, ο Βεργάδης ξεκαθαρίζει στον Παύλο ότι δεν έχει πλέον τη στήριξη που πίστευε. Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η επιστροφή της Σοφίας φέρνει αλυσιδωτές αποκαλύψεις. Μαθαίνει πως ο πατέρας της κρατείται για σοβαρά εγκλήματα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πως η Δώρα είναι ετεροθαλής αδελφή της. Την ίδια ώρα, η Χλόη και ο Νικόλαος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα της σχέσης τους, προβληματισμένοι για το πώς θα τη μοιραστούν με τα παιδιά. Παράλληλα, στο μαγαζί της Θάλειας οι υπάλληλοι αποχωρούν αγανακτισμένοι, στιγματίζοντας την οικογένεια. Ο Πέτρος και η Ειρήνη έρχονται ξανά κοντά, αλλά αυτή τη φορά έχουν θεατή έναν άνθρωπο που δεν υπολόγιζαν, γεγονός που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Άννα και η Ελένη βιώνουν μια σπάνια στιγμή ευτυχίας. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ενισχύει τη δικογραφία εναντίον του Παύλου, προσθέτοντας ένα στοιχείο-κλειδί, που δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση εναντίον του.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione