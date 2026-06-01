Γάτα «μπούκαρε» ξανά στο στούντιο του ΣΚΑΪ: «Ποια από όλες είναι;» ρώτησε η Μαρία Αναγνωστοπούλου

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε και πάλι στο στούντιο του καναλιού, αυτή τη φορά μπροστά στην Υρώ Τρανού, που παρουσίαζε θέμα στην εκπομπή «Live You».

Ο τετράποδος «επισκέπτης» επέστρεψε στο πλατό του ΣΚΑΪ. το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026). Η μαύρη γάτα έκανε την εμφάνισή της μπροστά στον Άρη Πορτοσάλτε και την Μαρία Αναστασοπούλου που εκείνη την ώρα, ολοκλήρωναν τη σύνδεση με την Υρώ Τρανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γάτα, ανέβηκε στο τραπέζι μπροστά από τη δημοσιογράφο, η οποία ξαφνιάστηκε, ενώ το ζωάκι με άνεση και νάζι πήρε θέση μπροστά από την κάμερα και κέρδισε λεπτά δημοσιότητας.

Στο στούντιο του ΣΚΑΪ υπάρχουν αρκετές γάτες οι οποίες ανά διαστήματα περνούν μπροστά από τις κάμερες και κλέβουν τις εντυπώσεις, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι κάμεραμαν στα στούντιο έχουν «χαρίσει» πλάνα με τα «κατοικίδια» του σταθμού.

Την στιγμή που εμφανίστηκε η γάτα στο τραπέζι, μάλιστα, η Μαρία Αναστασοπούλου ρώτησε τους συνεργάτες της εκπομπής «Ποια απ’ όλες είναι;».

Τελικά, η σύνδεση με την δημοσιογράφο Υρώ Τρανού ολοκληρώθηκε, ενώ η χαριτωμένη μαύρη γάτα κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις των παρευρισκόμενων και του τηλεοπτικού κοινού.