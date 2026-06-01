Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ο Νίκος αποφασίζει να παρακολουθήσει τη Ζωή

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 το βράδυ.

Ο Ηρακλής μπερδεμένος από την κατάσταση με τη Μαίρη και την Τζένη, δέχεται να αναλάβει ως baby-sitter του Βίκτωρα και προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τη σχέση του με τον γιό του, περνώντας χρόνο μαζί τους. Ο Δημήτρης για ακόμη μια φορά επιλέγει τον εύκολο δρόμο και στέλνει τον Βίκτωρα στο νηπιαγωγείο με ψείρες, κάτι που κάνει τόσο την Ελένη, όσο και τη Βιργινία έξαλλη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 46: «Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού» – Ο Ηρακλής μπερδεμένος από την κατάσταση με τη Μαίρη και την Τζένη, δέχεται να αναλάβει ως baby-sitter του Βίκτωρα και προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τη σχέση του με τον γιό του, περνώντας χρόνο μαζί τους. Η Μαίρη όμως δεν του το κάνει εύκολο, συνεχίζει να τον πολιορκεί και τον φοβερίζει ότι θα αποκαλύψει στη Τζένη, το φιλί τους. Ο Δημήτρης για ακόμη μια φορά επιλέγει τον εύκολο δρόμο και στέλνει τον Βίκτωρα στο νηπιαγωγείο με ψείρες, κάτι που κάνει τόσο την Ελένη, όσο και τη Βιργινία έξαλλη.

Για να εξομαλύνει τα πράγματα προτείνει διπλό ραντεβού με τον Μανώλη και τη Βιργινία, εν αγνοία του Νίκου. Η Βιργινία αρνείται να υποκύψει στις πιέσεις του Νίκου κι επιμένει πως πρέπει να πάει στο Παρίσι με τον Μανώλη, ενώ ο Νίκος αποφασίζει να παρακολουθήσει τη Ζωή παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα της.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 47: «Φθορά» – Ένα φιλί που δε σταμάτησε εγκαίρως βάζει τον Ηρακλή ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη και ενοχές που προκαλούν φθορά, ενώ παλεύει με τον εαυτό του για το αν και πως θα πει την αλήθεια. Παράλληλα το διπλό ραντεβού Δημήτρη-Ελένης με Βιργινία-Μανώλη δεν πάει πολύ καλά για τον Νίκο που βράζει μέσα του, όχι μόνο για τις επιτηδευμένες επιδείξεις στοργής της Βιργινίας αλλά και για την προδοσία του φίλου του, του Δημήτρη. Κι ενώ τα νεύρα του είναι ήδη τεντωμένα ένα βίντεο της Ζωής με τον Γιάννη θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον μεγαλύτερο φόβο του: την κόρη του με αγόρι μέσα στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, η Βιργινία φλερτάρει με το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στο Παρίσι με τον Μανώλη, παίζοντας ανάμεσα στην ανάγκη για εκδίκηση και στην πιθανότητα μιας νέας αρχής. Και μέσα σε όλα, ο Δημήτρης και η Ελένη βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον, επιλέγοντας το πάθος αντί για τη σύγκρουση. Ένα επεισόδιο για ρωγμές που ανοίγουν, αλήθειες που αποκαλύπτονται και σχέσεις που σπάνε ίσως μόνο και μόνο για να ξανακολληθούν με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.