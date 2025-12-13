Δημήτρης Παπανώτας: «Θα κινούμαι νομικά απέναντι σε όσους βάζουν λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει»

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» μίλησε ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος απάντησε για τον σχολιασμό που έκανε η Σοφία Μουτίδου για τη δήλωσή του στην εκπομπή «Happy Day».

Οι δηλώσεις του παρουσιαστή προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (13.12.2025) και μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπανώτας, όταν ερωτήθηκε για την κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα, ξεκαθάρισε ότι πλέον θα κινείται νομικά εναντίον όσων του καταλογίζουν πράγματα που δεν έχει πει.

«Κινούμαι νομικά εναντίον του σταθμού (σ.σ. ΑΝΤ1) και είπα ότι θα κινούμαι νομικά απέναντι σε όσους βάζουν λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει ποτέ», είπε για όσα είχε αναφέρει για εκείνον ο Γιώργος Λιάγκας, που τον έκαναν έξαλλο.

«Εγώ είπα “να μαζευτούμε στην τηλεόραση” και η κυρία Μουτίδου το αναπαρήγαγε ηλιθιωδώς», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Παρακολούθησα τη συζήτηση και δεν ήξεραν τι συζητούσαν καν και οι τέσσερις. Αλλά εν πάσει περιπτώσει, τη δική μου δήλωση αναπαρήγαγαν. Θέλω να τους δώσω μια συμβουλή με την καρδιά μου, να γνωρίζουν καλά το θέμα για το οποίο μιλάνε.

Δεν μπορείς να πιάνεις τη δήλωση ενός ανθρώπου, χωρίς να έχεις δει ολόκληρο το απόσπασμα… Δεν μπορείς να βλέπεις ένα απόσπασμα 10 δευτερολέπτων και να το σχολιάζεις. Πρέπει να δουλέψεις, να δεις, να ψάξεις και μετά να έχεις άποψη, αλλά γνωρίζοντας το θέμα».

Η δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα που σχολίασε η Σοφία Μουτίδου και η παρέα της

«Ο φίλος μου, ο Γιώργος Λιάγκας, ειλικρινά, χθες με έβγαλε από τα ρούχα μου. Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα. Βγαίνει η μια και μας λέει μισογύνηδες, επειδή δεν μας άρεσε το σκηνικό της, βγαίνει ο Γιώργος και μας λέει ότι την είπαμε κακή μάνα…

Λίγο να μαζευτούμε, συνάδελφοι, λίγο να μαζευτούμε», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του «Happy Day».