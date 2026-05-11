Eurovision 2026: Ελλάδα, Φινλανδία Ισραήλ και τα άλλα μεγάλα φαβορί που θα δούμε στον Α’ ημιτελικό

Λίγες μόλις ώρες μας χωρίζουν μέχρι τη στιγμή που θα διεξαχθεί ο Α’ ημιτελικός της Eurovision και οι καλλιτέχνες των χωρών που διαγωνίζονται – ανάμεσά τους και ο Akylas – είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα επί σκηνής για να κερδίσουν την αγάπη του κόσμου και το πολυπόθητο «εισιτήριο» στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη.

Στο Α’ ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 12 Μαΐου δεν είναι πολλές οι χώρες που στα στοιχήματα βρίσκονται ψηλά για τα νίκη, όμως σε αυτόν θα εμφανιστούν τα δύο μεγάλα και απόλυτα φαβορί, η Ελλάδα και η Φινλανδία. Η συμμετοχή του Akyla, έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή τους Eurofans και τις τελευταίες ημέρες η ελληνική συμμετοχή έχει «σκαρφαλώσει» στη 2η θέση των προγνωστικών, μετά τη Φινλανδία.

Αντίστροφα μετρά, λοιπόν, ο χρόνος ώσπου ο Akylas να ανέβει στη σκηνή του Stadthalle και να σαρώσει τα πάντα, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το κομμάτι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision. Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του και ένα βίντεο με backstage στιγμές του νεαρού καλλιτέχνη που ελπίζει να κατακτήσει τη Eurovision. Πάμε να δούμε ποιες άλλες χώρες διεκδικούν μαζί με την Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ποιες από αυτές θεωρούνται φαβορί.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

Μολδαβία Σουηδία Κροατία Ελλάδα Πορτογαλία Γεωργία Ιταλία Φινλανδία Μαυροβούνιο Εσθονία Ισραήλ Γερμανία Βέλγιο Λιθουανία Άγιος Μαρίνος Πολωνία Σερβία

Τα μεγάλα φαβορί

Από τις 17 χώρες που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 6 είναι αυτές που ξεχωρίζουν διότι στα στοιχήματα έχουν μεγάλες θέσεις. Όπως, είπαμε, η Φινλανδία είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, με ποσοστό που τη Δευτέρα (11.05.2026) αγγίζει το 38%. Ακολουθεί η Ελλάδα με τον Akyla στη 2η θέση, με ποσοστό 13%. Στην 6η θέση των προγνωστικών βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό 4%, στην 9η η Ιταλία με 3% και στη 10η η Σουηδία με ποσοστό 2%.

Φινλανδία: Linda Lampenius και Pete Parkkonen – Liekinheitin

Ένα «Φλογοβόλο» διεκδικεί φέτος τη νίκη τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, καθώς η Φινλανδία που θεωρείται το απόλυτο φαβορί θα διαγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο τραγούδι που φέρει αυτόν τον τίτλο. Ερμηνευτή του είναι ο Pete Parkkonen, ο οποίος θα ενώσει στη σκηνή τις δυνάμεις του με τη διεθνούς φήμης μουσικό Linda Lampenius, η οποία θα παίζει live βιολί.

Το τραγούδι «Liekinheitin» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 από την Universal Music Finland και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το κοινό.

Σημειώνεται ότι οι δύο καλλιτέχνες κέρδισαν τον φινλανδικό εθνικό τελικό τον Φεβρουάριο του 2026, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Το τραγούδι τους αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη στη Eurovision, έχοντας κερδίσει το φινλανδικό κοινό με ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο UMK 2026. Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen δεν είναι ζευγάρι στη ζωή.

Η σχέση τους είναι αποκλειστικά επαγγελματική και καλλιτεχνική. Άλλωστε, εκείνη είναι παντρεμένη με τον Σουηδό δικηγόρο Martin Cullberg από το 2008 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Ο Pete Parkkonen από την άλλη διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα μέσα για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Johanna Kurkela.