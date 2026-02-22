Disney+: Διαθέσιμος ο νέος κύκλος της σειράς Paradise από τις 23 Φεβρουαρίου

Ο νέος κύκλος της υποψήφιας για Emmy, δραματικής σειράς του Dan Fogelman, «Paradise», με πρωταγωνιστές τους Sterling K. Brown και Shailene Woodley, έρχεται τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στο Disney+. Tα τρία πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας, ενώ νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Δευτέρα.

Στον νέο κύκλο της σειράς του Disney+, ο Ξαβιέ αναζητά την Τέρι στον έξω κόσμο και μαθαίνει πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν τα τρία χρόνια μετά «Την Ημέρα». Την ίδια στιγμή, πίσω στο Paradise, ο κοινωνικός ιστός αποδυναμώνεται, καθώς το καταφύγιο προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των γεγονότων του πρώτου κύκλου, ενώ αποκαλύπτονται νέα μυστικά για την προέλευση της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σειρά «Paradise» πρωταγωνιστούν οι Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV και Charlie Evans, ενώ επιστρέφουν ως guest οι James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty και Jon Beavers.

Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Dan Fogelman, ενώ επίσης executive producers είναι οι Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra και John Requa. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television.