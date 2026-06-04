Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την κάλεσε on air – «Δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή αγάπη μου;»

Μια απρόσμενη αλλά ευχάριστη διακοπή είχε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», όταν την πήρε τηλέφωνο ο σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Την ώρα που το πάνελ της εκπομπής σχολίαζε τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Τσόλκα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κάλεσε μέσω Facetime την Κατερίνα Καινούργιου για να της δείξει την μικρή Ξένια.

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Το περιστατικό συνέβη την ώρα που στο πάνελ σχολίαζαν τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Τσόλκα. Ξαφνικά, η παρουσιάστρια είδε την κλήση και δεν δίστασε να τη σχολιάσει στον αέρα.

«Με συγχωρείτε λίγο, ο άντρας μου με παίρνει τηλέφωνο», είπε αρχικά, πριν απαντήσει στην κλήση. Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον Παναγιώτη Κουτσουμπή, είπε: «Δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή; Με παίρνεις την ώρα της εκπομπής να μου δείξεις το μωρό; Έχω εκπομπή αγάπη μου. Δε με έχετε δει ποτέ;».

Από το τηλέφωνο ακούστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να απαντά: «Εντάξει ρε παιδιά», με την Κατερίνα Καινούργιου να συνεχίζει εμφανώς απορημένη. «Με παίρνει με Facetime. Δε ξέρει ας πούμε τι δουλειά κάνω;» σχολίασε η παρουσιάστρια.

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Λίγο αργότερα στράφηκε προς τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, θέλοντας να μάθει πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος σε μια αντίστοιχη περίπτωση. «Εσένα αν σε έπαιρνε η γυναίκα σου, δε θα έλεγες ότι κάτι έχει συμβεί;», τον ρώτησε.

«Ούτε εμένα με βλέπει. Μη νομίζεις», απάντησε ο δημοσιογράφος, με την παρουσιάστρια να προσθέτει: «Α, ωραία. Ότι δε βλέπει είναι το μόνο σίγουρο».