Από τη στιγμή που αποχώρησε από το Survivor All Star ο Κώστας Αναγνωστόπουλος δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την παραγωγή. Τώρα, το έκανε σαφές ξανά.

Αφορμή για τη νέα επίθεση του Κώστα Αναγνωστόπουλου στην παραγωγή του Survivor All Star ήταν τα spoiler που «κυκλοφορούν» κυρίως σε ό,τι αφορά στον παίκτη που αποχωρεί από το παιχνίδι.

Spoiler που όπως έγραψε σε story στο Instagram «βγαίνουν» πριν καν γυριστεί το Συμβούλιο αποχώρησης από το Survivor All Star!

Ανέφερε μάλιστα πως μόνο τέσσερα πρόσωπα της παραγωγής γνωρίζουν, «φωτογραφίζοντάς» τους ουσιαστικά ως εκείνους που δίνουν τα spoiler.

Και με τη σειρά του έδωσε κι εκείνος ένα… spoiler, αποκαλύπτοντας ότι απόψε (23.03.2023) από το Survivor All Star αποχωρεί η Νικόλ Μαυρίδη.

«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν;

Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης;

Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη δεν μπορεί άλλο, ας φύγει.

Thank me later παιδιά» έγραψε ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.