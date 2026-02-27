Media

Ετεοκλής Παύλου για Σάκη Ρουβά: «Δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για το Your Face Sounds Familiar»

«Θέλει κάποια άλλα πράγματα παραπάνω να έχεις ως παρουσιαστής, θεωρώ εγώ τώρα», είπε ο παρουσιαστής
Ο Ετεοκλής Παύλου
Ο Ετεοκλής Παύλου με την σύντροφό του Ελένη Χατζίδου

Ο Ετεοκλής Παύλου αποφάσισε να κάνει το δικό του σχόλιο, για τις φήμες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα ότι ο Σάκης Ρουβάς έχει δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 για να παρουσιάσει το Your Face Sounds Familiar.

Με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριλού Κατσαφάδου για το ενδεχόμενο συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar όπου ο Σάκης Ρουβάς ενδέχεται να είναι ο παρουσιαστής, ο Ετεοκλής Παύλου αποφάσισε να αποκαλύψει ότι δεν πιστεύει ότι ο τραγουδιστής είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση.

«Να πω εγώ τώρα για τη σκέψη τη δική μου, ότι ρε παιδί μου τώρα, στο project αυτό, τώρα στο Your Face, δεν είναι ένα πρότζεκτ που είναι διεκπεραιωτικό. Δηλαδή τι εννοώ; Στο The Voice υπάρχει μια άλλη διεκπεραίωση στο τι πρέπει να κάνεις. Τώρα εδώ, στο Your Face, θέλει κάποια άλλα πράγματα παραπάνω να έχεις ως παρουσιαστής, θεωρώ εγώ τώρα.

Δεν είναι κακό, δεν το λέω… Εξαιρετικός, σούπερ σταρ, πολύ ταλαντούχος, αλλά θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο project δεν είναι η καλύτερη επιλογή», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου.

