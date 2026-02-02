Ετεοκλής Παύλου για συνεργάτες Κατερίνας Καραβάτου: «Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα άβολα, βλέποντας την εκπομπή»

Την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου σχολίασαν σήμερα ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες τους στον αέρα του Breakfast@star.

Ο παρουσιαστής, μάλιστα, στάθηκε σε δύο πράγματα που δεν του άρεσαν. Το ένα ήταν η αντίδραση των συνεργατών της Κατερίνας Καραβάτου απέναντί της, και το άλλο η κριτική που έγινε στις υπόλοιπες τηλεοπτικές εκπομπές για το βίντεο με το τροχαίο στη Ρουμανία, με τον Ετεοκλή Παύλου να τονίζει: «Θα μείνω στους συνεργάτες, όσον αφορά το καλωσόρισμα, την πρώτη καλημέρα και το πώς μίλησαν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένοι οι συνεργάτες στο πρώτο καλωσόρισμα».

Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στη συνέχεια: «Όσον αφορά την Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Νίκο Μισίρη και τους υπόλοιπους συνεργάτες –εξαιρώ τη Μαρία Αντωνά που δεν ήταν στο προηγούμενο σχήμα- καταλαβαίνω την ευτυχία και τη χαρά που νιώθεις, όμως, θεωρώ ότι είναι προκλητικό να το λες και να το δείχνεις τόσο πολύ και να εκφράζεσαι έτσι.

Θα ήθελα να είναι πιο συγκρατημένοι και το θεωρώ άκομψο γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε για την άκομψη συμπεριφορά του καναλιού, για το πώς χειρίστηκαν τα στελέχη την Ελένη Τσολάκη. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι άκομψο στη συμπεριφορά των συνεργατών και αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από τώρα. Πρέπει να είσαι πιο συγκρατημένος».

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε επίσης: «Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα άβολα, βλέποντας την εκπομπή. Θεωρώ σε μια πρεμιέρα μιας εκπομπής –και αναφέρομαι σε κάτι πολύ ευαίσθητο- δεν μου άρεσε να βλέπω την πρεμιέρα μιας εκπομπής και να δείχνουν με το δάχτυλο την υπόλοιπη τηλεόραση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που όλοι στεναχωρηθήκαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρομαι στο βίντεο που έπαιξε με τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, με τα νέα αυτά παλικάρια»

Τέλος, ανέφερε: «Δεν θεωρώ ότι σε μια πρεμιέρα εκπομπής θα έπρεπε να δείξεις με το δάχτυλο και να βγάλεις και άνθρωπο ειδικό για θέματα ψυχικής υγείας για το πόσο λάθος χειρίστηκε η τηλεόραση κάτι.

Αν θες να διαφοροποιηθείς, διαφοροποιήσουμε με αυτό που κάνεις. Μη βγαίνεις στην πρεμιέρα δείχνοντας με το δάχτυλο την υπόλοιπη τηλεόραση για το πόσο λάθος χειρίστηκε ένα θέμα. Αυτό ήταν κάτι που με έκανε να νιώσω άβολα».