Ετεοκλής Παύλου: Η Εύη Δρούτσα χτυπά ακριβώς σ’ αυτό που έχει βιώσει η Marseaux και της ξυπνάει όλο αυτό

Τα σχόλια που έκανε η Εύη Δρούτσα για το σώμα της Marsaux θέλησε να σχολιάσει αιχμηρά ο Ετεοκλής Παύλου, την Τετάρτη (21.01.2026), μέσα από τον «αέρα» της εκπομπής «Breakfast@Star» που συμπαρουσιάζει μαζί με τη σύζυγο του, Ελένη Χατζίδου.

Σχολιάζοντας ο Ετεοκλής Παύλου όσα είπε η Εύη Δρούτσα για τη Marsaux, επισήμανε αρχικά ότι: «πρέπει να καταλάβουμε τη βαρύτητα που έχει ο δημόσιος λόγος. Η Marseaux είναι ένα κορίτσι που έχει πει, όπως έχω ακούσει σε συνεντεύξεις της, ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με βουλιμικά επεισόδια. Έχασε τη μητέρα της 17 ετών και αυτό έκανε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη για την ίδια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και έρχεται τώρα η Εύη Δρούτσα να χτυπήσει ακριβώς σ’ αυτό που έχει βιώσει αυτό το κορίτσι και να της ξυπνήσει όλο αυτό. Κάποια στιγμή να ”βουτάμε” τη γλώσσα στο μυαλό μας και μία συγγνώμη, έστω και εκ των υστέρων, δεν κάνει κακό», πρόσθεσε ο συμπαρουσιαστής του «Breakfast@Star».

«Εμείς το υπολογίζουμε ανεξαρτήτως του τι έχει βιώσει, όμως δεν ισχύει το ίδιο για όλους προφανώς. Απλά τώρα καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη θέση ενός ανθρώπου που έχει βιώματα συγκεκριμένα, σε τι δύσκολη θέση έρχεται. Και αυτό το κορίτσι είναι αυτή τη στιγμή διαγωνιζόμενη, παλεύει να δώσει τον καλύτερο της εαυτό και η ψυχολογία της είναι να κάθεται να απολογείται για το τι θα φορέσει ή να απαντάει στην Εύη Δρούτσα», σημείωσε κατόπιν ο Ετεοκλής Παύλου στον «αέρα» της εκπομπής του Star.