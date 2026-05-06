Eurovision 2026 – Akylas: Βίντεο «trailer» 30 δευτερολέπτων από την δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής

Ο Akylas φαίνεται πως είναι έτοιμος να βάλει φωτιά στη σκηνή της Eurovision 2026, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του στη Βιέννη και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των fans του διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision με τον Akyla, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια σκηνικό, με τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Το «Ferto» ζωντανεύει πάνω στη σκηνή του Stadthalle μέσα από δυνατά visuals, ιδιαίτερη αισθητική και μια performance που δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει.

Στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, βλέπουμε τον Akyla μέσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει video game, με εντυπωσιακά γραφικά και ρεαλιστικά props να δίνουν ακόμα περισσότερη ένταση στην ιστορία που αφηγείται το τραγούδι.

Η εμφάνιση συνδυάζει ρυθμό, συναίσθημα και θεατρικότητα, παρουσιάζοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από τις δυσκολίες μέχρι την επιτυχία. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ελληνική αποστολή έχει κάθε λόγο να χαμογελά.

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι η πρώτη τηλεοπτική γεύση που παίρνει το κοινό από το «Ferto», λίγες ημέρες πριν ο Akylas ανέβει live στη σκηνή της Eurovision, εμφανιζόμενος στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου.