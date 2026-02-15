Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής, βγήκε πρώτος σε όλες τις ψηφοφορίες – Όσα έγιναν στον ελληνικό τελικό

Η ώρα των αποτελεσμάτων

Λίγο αργότερα ήρθε η στιγμή των αποτελεσμάτων.

Η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12.

H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2, Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.

Ο Akylas δήλωσε ότι νιώθει ότι είναι σαν ψέμα αυτό που ζει.

Ακολούθησε η βαθμολογία του κοινού, την οποία ανακοίνωσε η Klavdia.

Το κοινό έδωσε 2 βαθμούς στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.

Ο Αkylas συντρέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά, δεύτερος ο Good job Nicky με 33 βαθμούς.