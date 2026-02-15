Media

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής, βγήκε πρώτος σε όλες τις ψηφοφορίες – Όσα έγιναν στον ελληνικό τελικό

Το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό
Akylas
O Akylas αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Απόψε, Κυριακή (16.02.2026) το πανελλήνιο έμαθε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης και αυτός δεν είναι άλλος από τον Akyla, ο οποίος θα ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ferto». 

00:12 | 16.02.2026
Ραντεβού στη Eurovision

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή. Καλό βράδυ από το newsit.gr.

Ραντεβού στη Βιέννη τον Μάιο, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός της Eurovision.

00:11 | 16.02.2026
Ξανά «Ferto»

Οι παρουσιαστές αποχαιρέτησαν το κοινό και ο Αkylas ανέβηκε και πάλι στο stage για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στη Eurovision.

00:09 | 16.02.2026
O Akylas έκλαψε από χαρά, δίπλα του η μητέρα του

Αμέσως μετά η μητέρα του Akyla που κέρδισε τον διαγωνισμό ανέβηκε στη σκηνή, αγκάλιασε τον γιο της και εκείνος συνέχισε να κλαίει από χαρά.

23:48 | 15.02.2026
Η ώρα των αποτελεσμάτων

Λίγο αργότερα ήρθε η στιγμή των αποτελεσμάτων.

Η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12.

H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2, Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.

Ο Akylas δήλωσε ότι νιώθει ότι είναι σαν ψέμα αυτό που ζει.

Ακολούθησε η βαθμολογία του κοινού, την οποία ανακοίνωσε η Klavdia.

Το κοινό έδωσε 2 βαθμούς στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.

Ο Αkylas συντρέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά, δεύτερος ο Good job Nicky με 33 βαθμούς.

23:20 | 15.02.2026
O Xρήστος Μάστορας στη σκηνή

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision, που κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Το show ξεκίνησε με τον Χρήστο Μάστορα να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις MEΛΙSSES και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991. Στο φινάλε ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε πρώτη φορά επί σκηνής τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» σε ένα act ιδιαίτερης αισθητικής.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε προ ημερών από την Panik Records και συνοδεύεται από μια μίνι ταινία στο YouTube που έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια.

Τη σκηνοθεσία της εμφάνισης έκανε ο Γιώργος Λύρας και τις χορογραφίες η Αναστασία Πανοπούλου.

O Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
23:09 | 15.02.2026
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας

Αμέσως μετά την προβολή των 14 τραγουδιών ξανά, ο Γιώργος Καπουτζίδης μέτρησε αντίστροφα για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. 

Σε λίγο στη σκηνή του «Sing for Greece» ο Χρήστος Μάστορας. 

22:55 | 15.02.2026
Ο Akylas δάκρυσε

Ενώ οι παρουσιαστές συνομιλούσαν με τους 14 καλλιτέχνες, ο Akylas είπε ότι η μητέρα του βρίσκεται στον ελληνικό τελικό και δάκρυσε από συγκίνηση από την αγάπη που αισθάνεται ότι παίρνει από τα δικά του πρόσωπα και τον κόσμο. 

22:50 | 15.02.2026
Ολοκληρώθηκαν οι 14 εμφανίσεις

Οι 14 τραγουδιστές ερμήνευσαν live τα τραγούδια τους και η ψηφοφορία συνεχίζεται... 

22:47 | 15.02.2026
Η Κίμπερλι Γκιλοφόιλ στον ελληνικό τελικό

Στον ελληνικό τελικό βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία κάθεται στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. 

22:46 | 15.02.2026
Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε με την Alexandra Sieti

Τελευταία στη σκηνή του ελληνικού τελικού ανέβηκε η Alexandra Sieti, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «The Other Side».

22:42 | 15.02.2026
O Leroybroughtflowers στη σκηνή

Δέκατος τρίτος ανέβηκε στο stage ο Leroybroughtflowers και ερμήνευσε το τραγούδι του, με τίτλο «Sabotage».

22:36 | 15.02.2026
O Akylas ξεσήκωσε το κοινό με το «Ferto»
Ο Akylas, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδι «Ferto», ξεσηκώνοντας το κοινό
22:32 | 15.02.2026
Ο Zaf στο stage

To κομμάτι του με τίτλο «Asteio» ερμήνευσε αμέσως μετά ο Zaf στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

22:28 | 15.02.2026
Η Evangelia εντυπωσίασε στη σκηνή

Έπειτα στο stage ανέβηκε η Evangelia, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το τραγούδι της, «Paréa».

22:23 | 15.02.2026
Ακολούθησε η Rosanna Mailan
Ύστερα η Rosanna Mailan είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Άλμα».
22:18 | 15.02.2026
Συνεχίστηκαν οι εμφανίσεις

Μετά τη διακοπή, το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε και η Stefi βγήκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Europa».

22:11 | 15.02.2026
Η Δάφνη Μπόκοτα στο κοινό

Αμέσως μετά ο Γιώργος Καπουτζίδης χαιρέτησε εγκάρδια τη Δάφνη Μπόκοτα, που το όνομά της έχει ταυτιστεί με τη Eurovision. 

22:02 | 15.02.2026
Παύση μετά τα πρώτα 7 τραγούδια

Ύστερα από την εμφάνιση των Κοza Mostra έγινε μία παύση στο διαγωνιστικό μέρος και οι παρουσιαστές συνομίλησαν με τους καλλιτέχνες που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο stage, όπου μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους.

Ανακούφιση δήλωσαν ότι ένιωσαν ο Stylianos και ο D3lta. 

«Θα αφιέρωνα την εμφάνισή μου στους φαν μου και στην κοπέλα μου για την οποία έγραψα το τραγούδι», είπε ο D3lta. 

Aντιθέτως, η Marseaux δήλωσε ότι είχε πολύ άγχος και αναφέρθηκε και σε ένα καρούμπαλο που έχει αποκτήσει... 

«Νιώθω ευγνώμων και χαρά», είπε με τη σειρά του ο Good job Nicky, τονίζοντας ότι έχουν γίνει όλοι οι τραγουδιστές μία οικογένεια. 

«Αφιερώνω τη σημερινή εμφάνιση σε όλους τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν», πρόσθεσε.

21:57 | 15.02.2026
Οι Koza Mostra ρόκαραν στο stage

Το ροκ κομμάτι «Bulletproof» ερμήνευσαν με τη σειρά τους οι Koza Mostra στη σκηνή του «Sing for Greece».

Oι Koza Mostra NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
21:52 | 15.02.2026
Ο Good job Nicky στη σκηνή

Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του Good job Nicky, ο οποίος τραγούδησε το «Dark Side of the Moon».

21:47 | 15.02.2026
Η προσπάθεια της Marseaux
H Marseaux, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, ανέβηκε στο stage και είπε το κομμάτι της, με τίτλο «Χάνομαι».
21:44 | 15.02.2026
Ακολούθησε η Μαρίκα
Η Μαρίκα ανέβηκε στη σκηνή αμέσως μετά και ερμήνευσε το τραγούδι της, με τίτλο «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».
21:38 | 15.02.2026
H Mikay στο stage

Έπειτα ήρθε η σειρά της Mikay, η οποία τραγούδησε το «Labyrinth». 

21:34 | 15.02.2026
H σειρά του D3lta

Ο D3lta ανέβηκε δεύτερος στο stage για να ερμηνεύσει το δικό του κομμάτι, με τίτλο «Mad About it».

21:29 | 15.02.2026
Άνοιξαν οι γραμμές και ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος

Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο Stylianos, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Yοu & I».

21:21 | 15.02.2026
Η ψηφοφορία

Έπειτα οι παρουσιαστές ενημέρωσαν ότι σύντομα θα ανοίξουν οι γραμμές για να μπορεί το κοινό να ψηφίσει την αγαπημένη του συμμετοχή.

Μάλιστα, τόνισαν ότι οι ψήφοι του κοινού θα διαμορφώσουν το 50% του αποτελέσματος, ενώ το άλλο 50% βρίσκεται στα χέρια των δύο επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.

Στη συνέχεια οι παρουσιαστές είπαν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ψηφίσει το κοινό και στα αγγλικά και στα γαλλικά.

21:15 | 15.02.2026
O Φωκάς Ευαγγελινός στη σκηνή

Αμέσως μετά οι οικοδεσπότες υποδέχτηκαν τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνή, που εδώ και 20 χρόνια είναι η «ψυχή» της Eurovision.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η ξεχωριστεί στιγμή για εκείνον στο διαγωνισμό ήταν η νίκη της Ελλάδας.

«Πιστεύω ότι θα ξανασυμβεί. Αγαπάμε τον διαγωνισμό», σημείωσε ακομα. 

21:07 | 15.02.2026
Η «καλησπέρα» των παρουσιαστών

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά υποδέχτηκαν στη συνέχεια το κοινό στον μεγάλο τελικό και εξήγησαν όσα πρόκειται να συμβούν απόψε.

Μάλιστα, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πριν από 20 χρόνια φιλοξένησε μία και μοναδική φορά τον διαγωνισμό, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου. 

Αμέσως μετά είδαμε ένα βίντεο με το τραγούδι «My number one» που κέρδισε το 2005 και όσα έγιναν την επόμενη χρονιά στην Eurovision της Αθήνας, με παρουσιαστές τον Σάκη Ρουβά και τη Μαρία Μενούνος. Εκείνη τη χρονιά τη χώρα μας είχε εκπροσωπήσει η Άννα Βίσση με το «Everything». 

Τότε νικητές είχαν αναδειχτεί οι Lordi με το «Ηard rock hallelujah».

 

Οι 14 καλλιτέχνες στη σκηνή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
21:00 | 15.02.2026
Η Κlavdia στη σκηνή

Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό

Η Klavdia στη σκηνή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
21:00 | 15.02.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Mαζί θα παρακολουθήσουμε απόψε τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή που θα βρεθεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision

